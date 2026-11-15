Claudia Sheinbaum llega a China para participar en la cumbre APEC 2026

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se encuentra en China para participar en la APEC.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al mediodía del lunes 16 de noviembre, tiempo local, a Shenzhen, China, para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre.

La mandataria mexicana tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, así como con representantes del sector empresarial en el marco del encuentro que congregará a líderes de las economías de la región Asia-Pacífico.

Medios chinos difundieron la llegada de Claudia Sheinbaum, entre ellos CGTN, que siguió el arribo de la mandataria a la ciudad ubicada al sur de la provincia de Cantón.

Live: Mexican President Claudia Sheinbaum arrives in Shenzhen, China, for the 33rd APEC Economic Leaders' Meeting #APECChina2026 #APECChinaYear https://t.co/MRCmXpySJ7 — CGTN (@CGTNOfficial) November 16, 2026

Más temprano este 15 de noviembre, la Presidenta explicó que el objetivo de su visita a China es fortalecer las relaciones económicas y comerciales con la región Asia-Pacífico, así como promover oportunidades de inversión y cooperación.

“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros”, escribió en la red social X.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.



Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de… pic.twitter.com/F9UqRLjFlb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026

Antes de a abordar el avión, adelantó que, una vez en Shenzhen, participaría en un encuentro con empresarios y posteriormente tendría una reunión con integrantes de su gabinete, antes de acudir a las actividades oficiales del foro.

“Búsquenme en la Mañanera que ahí me voy a conectar”, comentó, al informar que participaría a distancia en su conferencia de prensa matutina para informar sobre las actividades de su visita.

Reunión con Xi Jinping y empresarios de APEC

La agenda oficial, que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre, incluye también una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping , así como encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam, de acuerdo con la información presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante su conferencia matutina del pasado 12 de noviembre, Sheinbaum Pardo explicó que uno de los propósitos centrales de su participación será presentar el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías participantes, para exponer las condiciones de inversión en el país y las oportunidades para que compañías extranjeras participen en proyectos productivos.

En el encuentro con Xi Jinping, la mandataria buscará establecer mecanismos de colaboración en ámbitos como salud, medio ambiente y desarrollo científico. Entre los temas de interés mencionó el modelo de hospitales inteligentes que opera en China y que México analiza incorporar.

Con información de Tania Gómez.

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cehr