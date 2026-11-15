¿Quién fue la esposa de Miguel Ángel Félix Gallardo? FOTO

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años este 15 de noviembre de 2026.

Los usuarios quieren saber más sobre la vida del capo que fue un parteaguas en el crimen organizado en México.

¿Quién era la esposa de Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo contrajo matrimonio en dos ocasiones, aunque su vida familiar se mantuvo siempre bajo un estricto hermetismo.

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Sobre su primera esposa existen muy pocos datos públicos; los reportes únicamente señalan que pertenecía a círculos sociales de Sinaloa y que falleció a causa de leucemia.

Su segunda esposa, y la más conocida públicamente, fue María Elvira Murillo. Originaria de Sinaloa y proveniente de una familia acomodada, su boda con Félix Gallardo estuvo marcada por los vínculos políticos de la época, contando con el entonces gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis como padrino del enlace. De esta unión nacieron sus hijos Miguel y Abril Félix Murillo.

Miguel Ángel Félix Gallardo y su esposa María Elvira Murillo ı Foto: Reddit

En el ámbito empresarial, Murillo desarrolló actividades comerciales en Guadalajara vinculadas a la firma Inmobiliaria Delia y a una mueblería del mismo nombre.

Tras la captura de Félix Gallardo en abril de 1989, las autoridades aseguraron varios de estos bienes como parte de las investigaciones en su contra.

Sin embargo, tras un largo proceso judicial, una resolución emitida en 2003 ordenó la devolución de las propiedades, incluida la mueblería relacionada con ella.

Desde el arresto de su esposo, María Elvira Murillo se alejó por completo de los reflectores y evitó conceder entrevistas o realizar apariciones mediáticas.

Sus únicas intervenciones públicas documentadas ocurrieron décadas después, en conjunto con sus hijos, mediante cartas y comunicados dirigidos a las autoridades para solicitar atención médica, medicamentos y mejores condiciones de reclusión ante el deterioro de salud de Félix Gallardo en prisión.

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