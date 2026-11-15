Red de atención a mujeres aumenta de 99 a 131 espacios

La red de atención para mujeres víctimas de violencia creció de 99 a 131 refugios y Centros Externos de Atención entre 2025 y 2026, un aumento de 32 espacios especializados en un año. Para fortalecer estos servicios, el Gobierno de México prevé destinar 532.6 millones de pesos a refugios durante 2027, poco más de 17 millones adicionales respecto al presupuesto original de este año.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la cobertura de estos espacios pasó de 29 entidades federativas en 2025 a 30 en 2026, como parte de la estrategia para ampliar la protección y atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, así como a sus hijas e hijos.

La dependencia, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 532.6 millones de pesos para refugios, frente a los 515.03 millones aprobados originalmente para 2026.

Además, la bolsa global de subsidios para refugios, Centros de Justicia para las Mujeres y alertas de violencia de género aumentará de 781.2 millones de pesos en 2026 a 812 millones para el próximo ejercicio fiscal.

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127 Centros LIBRE operan en Michoacán con más de 101 mil atenciones; el Sistema Nacional aprobó el Plan Integral contra las Violencias 2026-2030 y arrancó la estrategia para respaldar a mujeres pescadoras y acuicultoras.



Además, conoce la… pic.twitter.com/KxX3peD6cX — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 15, 2026

Castillo Juárez señaló que el incremento busca fortalecer los mecanismos institucionales de protección y garantizar que las mujeres que enfrentan agresiones graves tengan espacios seguros para salvaguardar su vida e integridad.

Este aumento, afirmó, “refleja el esfuerzo financiero de esta administración para fortalecer los mecanismos institucionales de protección y garantizar que las mujeres que enfrentan situaciones de violencia cuenten con espacios seguros a los cuales acudir para salvaguardar su vida e integridad”.

La funcionaria destacó que los refugios cumplen una función fundamental para las mujeres que necesitan abandonar sus hogares y alejarse de sus agresores. En estos espacios reciben atención especializada y protección junto con sus hijas e hijos, quienes también enfrentan las consecuencias de la violencia en sus entornos familiares.

Explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instruido a su gobierno a “cerrar filas para eliminar las violencias hacia las mujeres”, por lo que, sostuvo, resulta indispensable mantener y fortalecer los servicios destinados a su protección.

Los refugios también buscan contribuir a que las mujeres recuperen su autonomía, fortalezcan sus capacidades y reconstruyan sus proyectos de vida en condiciones de seguridad y dignidad.

Fortalecer la atención y protección de las mujeres que viven violencia es una prioridad para el @GobiernoMX.



Por ello, se incrementan los recursos destinados a los refugios, espacios esenciales para proteger la vida de las mujeres, sus hijas e hijos, brindarles atención integral… pic.twitter.com/DJLlwK3qnn — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 15, 2026

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LMCT