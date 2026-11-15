Iglesia llama a compartir la riqueza y no acumularla

En medio de las ofertas del Buen Fin y la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, este domingo 15 de noviembre, la Iglesia católica llamó a reflexionar sobre la distribución de la riqueza y la responsabilidad de compartir los bienes con quienes menos tienen, al advertir que una reducción de precios no significa que todas las familias tengan las mismas posibilidades de aprovecharla.

En su editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia retomó la intención de oración del papa León XIV para noviembre, dedicada al “buen uso de la riqueza”, y planteó que la prosperidad económica no debe medirse únicamente por el esfuerzo individual, sino también por la generosidad y el apoyo que las personas reciben de otros para salir adelante.

El texto ejemplificó esta desigualdad con dos familias que encuentran el mismo descuento durante el Buen Fin, pero que tienen distintas posibilidades de comprar un electrodoméstico debido a sus condiciones económicas.

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“El precio bajó para las dos, pero sólo una tiene dinero para aprovecharlo”, señaló.

La publicación subrayó que esta coincidencia entre el periodo de ofertas comerciales y la Jornada Mundial de los Pobres representa una oportunidad para cuestionar la manera en que se utiliza y distribuye la riqueza, particularmente en una sociedad donde numerosos hogares apenas cuentan con recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Papa León XIV ı Foto: Redes sociales

Al recuperar la oración del pontífice, el editorial destacó la importancia de reconocer que los logros personales también dependen de las oportunidades y la ayuda recibida de otras personas, ya sea mediante herramientas prestadas, el cuidado de los hijos para poder estudiar o el respaldo económico para iniciar un negocio.

En ese sentido, sostuvo que “el esfuerzo personal merece reconocimiento” y también debe valorarse “la generosidad de quien, en un momento decisivo, puso algo suyo al alcance de otro”.

La Iglesia recordó además el principio del “destino universal de los bienes”, que establece que Dios creó los recursos de la tierra para que todas las personas puedan vivir de ellos, una convicción que, de acuerdo con el editorial, antecede incluso al derecho a la propiedad privada y que también ha sido retomada por el papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti.

A partir de este principio, planteó que quienes tienen mayores recursos económicos también tienen una responsabilidad más amplia en las decisiones que afectan a los demás. Como ejemplo, mencionó que el buen uso de la riqueza no sólo se expresa en las donaciones, sino también en las condiciones laborales, los salarios y el pago oportuno a pequeños proveedores.

“De esa firma puede depender la quincena de varias familias”, advirtió al referirse a las decisiones de quienes dirigen empresas.

Papa León XIV ı Foto: Reuters

El editorial también retomó los cuatro bienes que León XIV propone compartir en su oración de noviembre: “dinero, tiempo, talentos y oportunidades”, con el propósito de que la solidaridad no se limite a las aportaciones económicas, sino que incluya el conocimiento y las posibilidades de desarrollo para otras personas.

Finalmente, citó una de las peticiones de la oración papal: “Perdónanos por acumular en lugar de compartir”, y convocó a las familias a destinar una parte de sus recursos, cuando sus posibilidades lo permitan, a quienes necesitan comprar medicamentos, alimentos o pagar el transporte para acudir a trabajar.

“Cada familia sabe cuánto puede dar”, señaló el semanario, al insistir en que la reflexión sobre el uso del dinero debe considerar también las necesidades de quienes tienen menos.

#Editorial | ¿Para quién es realmente un Buen Fin?



Mientras unos buscan las mejores ofertas, otros apenas tienen lo necesario para vivir. En estos días, no pensemos solamente en cuánto podemos ahorrar, sino también en cuánto podemos compartir.https://t.co/m4zyZ5qcus — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) November 15, 2026

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LMCT