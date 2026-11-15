PAN exige que relevo de Guadalupe Taddei en el INE no cierre investigaciones

La salida de Guadalupe Taddei Zavala del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe convertirse en un mecanismo para cerrar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión ni para que Morena coloque a una persona afín al gobierno al frente de la autoridad electoral, advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

El panista sostuvo que el cambio en la titularidad del organismo no resuelve la crisis de confianza y exigió que se esclarezcan los posibles actos de corrupción, adjudicaciones irregulares y conflictos de interés relacionados con la administración anterior, particularmente en la contratación de proveedores de materiales electorales.

“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada” Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN



En ese sentido, Acción Nacional pidió dar continuidad a las investigaciones sobre los contratos celebrados por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con empresas proveedoras de materiales electorales, hasta determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Romero Herrera recordó que el partido presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y las contrataciones electorales.

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, durante una conferencia de prensa en el INE ı Foto: Cuartoscuro

El dirigente también cuestionó el proceso para elegir a la nueva presidencia del INE, ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria, y demandó que el próximo titular sea una persona ciudadana, independiente y apartidista.

“Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, expresó.

Ignacio Mier exige investigar corrupción en el INE

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, pidió investigar y sancionar las posibles irregularidades cometidas en el INE.

Destacó que, además de las irregularidades relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei, también deberían revisarse los procedimientos de contratación y adquisición de material electoral que, afirmó, durante más de dos décadas habrían favorecido a un grupo reducido de proveedores.

Además, el coordinador de Morena en el Senado sostuvo que las investigaciones sobre Guadalupe Taddei y otros funcionarios o proveedores no deben afectar el funcionamiento del INE electoral ni poner en riesgo la preparación de los comicios del 6 de junio de 2027 .

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cehr