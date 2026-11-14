Dejan a FGR o ASF indagar ligas de Somos

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidir si abren una investigación contra el partido Somos, por el supuesto vínculo de sus integrantes con la red empresarial que acaparó contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria destacó los expedientes que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió por las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y en los que aparecen los nombres de Edmundo Jacobo Molina, Roberto Heycher Cardiel y Ana Laura Martínez, exfuncionarios del órgano y hoy militantes del partido rosa.

Sin profundizar en su opinión al respecto, la mandataria comentó en conferencia de prensa: “Por eso depende de la Auditoría o de la Fiscalía pero es relevante en la nota que sale hoy”.

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La mandataria reiteró su rechazo a que se adjudiquen las irregularidades únicamente a la gestión de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, pues insistió en que desde las administraciones anteriores se permitió y mantuvo la concentración de contratos por parte del mismo grupo empresarial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Cuartoscuro

“Porque ahora la narrativa que quieren colocar es: ‘No, no, no, todo empezó con Taddei’. No. Perdón. Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho y ninguna de las administraciones hicieron nada para desarticular ese monopolio, que en algunos de los casos ni siquiera producían papelería electoral sino que eran intermediarios”, declaró.

Por ello insistió en que la FGR y la ASF deben de investigar a profundidad este caso, mientras que al interior del INE se debe de sanear su funcionamiento para que las elecciones del próximo año salgan adelante, ya que además aseguró que esto podría llevar a que los comicios reduzcan su costo.

Por otro lado, criticó los montos con los que se retiraron exfuncionarios del instituto, al recibir montos por arriba de los 11 millones de pesos al dejar el Instituto, aunque consideró que ello no consistió algo ilegal, sí le parece “inmoral”.

“También, que puede ser legal, pero también es inmoral, pues lo que se dieron los consejeros que salieron, como retiro 11 millones de pesos, 13 millones de pesos de liquidación por salir del INE ¿cuándo se ha visto eso? Lorenzo Córdova creo que fueron 11 millones de pesos, éste y el otro, el que fue secretario ejecutivo pues no sé cuántos años, se llevó más millones de pesos como liquidación”, dijo.