¿Quién es Ricardo Alejandro ‘N’ detenido por el asesinato del regidor Gabriel Rivas?

Ricardo Alejandro “N” es un hombre de 25 años que fue detenido en Morelos por su presunta participación en el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca. La Fiscalía General del Estado lo señala como probable responsable material del homicidio, luego de reunir indicios que lo relacionarían con los movimientos de los presuntos agresores antes y después del ataque.

Aunque su identidad se ha mantenido bajo reserva, algunos detalles de la investigación permitieron conocer parte de las actividades que las autoridades le atribuyen. Entre ellas se encuentra la presunta adquisición de una motocicleta que habría sido utilizada durante el crimen.

⚖️ Imponen prisión preventiva a Ricardo Alejandro “N”, imputado por homicidio calificado y señalado como probable responsable material del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos. Su vinculación a proceso está pendiente.https://t.co/j0YL7HNj7f pic.twitter.com/VmWY8WYgHp — Jaime Luis Brito 🇲🇽 (@Patrio74) November 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información suficiente para establecer a qué se dedicaba Ricardo Alejandro “N”, cuál era su ocupación o si tenía antecedentes penales.

Uno de los datos que forma parte de la investigación es la presunta compra de una motocicleta deportiva por 43 mil pesos. Según los elementos expuestos por el Ministerio Público, el vehículo habría sido utilizado en el asesinato de Gabriel Rivas.

La Fiscalía también presentó videograbaciones en las que presuntamente se observa al detenido guardando ropa y un casco de motociclista en un automóvil después del homicidio.

Sin embargo, estos elementos corresponden a los señalamientos ministeriales y no permiten establecer por sí solos una trayectoria personal o delictiva del imputado.

¿Por qué detuvieron a Ricardo Alejandro “N”?

La detención del joven tuvo un antecedente judicial. Inicialmente fue arrestado por el delito de resistencia de particulares, pero durante la audiencia correspondiente el Ministerio Público se desistió de esa acusación y un juez ordenó su liberación.

A la salida de Ciudad Judicial de Atlacholoaya, agentes de investigación lo esperaban para cumplimentar una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio del regidor.

Durante la audiencia del 12 de noviembre, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio calificado y solicitó medidas cautelares, por lo que la jueza determinó imponerle prisión preventiva oficiosa.

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MSL