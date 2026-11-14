Defensa repele agresión y abate a 6 del CJNG en Silao, Guanajuato

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, durante un operativo en Silao, Guanajuato, repelió una agresión de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual resultó en que seis de ellos resultaran abatidos .

A través de una publicación en redes sociales, la Defensa informó que, junto con otras instituciones federales, desplegó el viernes un operativo en la comunidad de La Aldea, en el citado municipio, seguido de una denuncia ciudadana.

Al arribar, fueron agredidos con armas de fuego por personas que fueron identificadas como “integrantes de un grupo delictivo”.

En respuesta, los integrantes de la Defensa repelieron la agresión, lo cual resultó en que seis de los presuntos criminales perdieran la vida.

Los agentes concluyeron el operativo y, como resultado del mismo, aseguraron diversos elementos, entre ellos:

13 armas de fuego

Cargadores

Cartuchos de diversos calibres

Equipo táctico

Vehículos y motocicletas

Droga

El 13 de noviembre de 2026, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, repelió una agresión armada en el municipio de Silao, Guanajuato.



El personal militar fue agredido con armas de fuego por… — @Defensamx (@Defensamx1) November 14, 2026

La Defensa informó que reforzó la seguridad en la zona, además de que autoridades ministeriales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Destacó que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Irapuato, Guanajuato, para continuar con las investigaciones.

CJNG, en la mira de México, Estados Unidos…

El abatimiento de seis presuntos integrantes del CJNG ocurre después de que se informaran capturas clave de este grupo militar, en días recientes.

Un grafiti con las letras "CJNG" en Michoacán. ı Foto: AP

El jueves, elementos del Ejército mexicano repelieron una agresión en Ocotlán, Jalisco, lo cual derivó en la captura de un presunto integrante de esta organización, así como en el aseguramiento de arsenal.

La balacera provocó momentos de pánico en las calles aledañas y una intensa movilización de seguridad.

Asimismo, unos días antes, el domingo 8 de noviembre, fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, identificado como presunto cabecilla de “Los Rs”, una célula criminal vinculada también con el CJNG relacionada con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

🚨 Tras un enfrentamiento con autoridades federales, fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, presunto líder de “Los Rs”, célula del CJNG vinculada al asesinato del exalcalde Carlos Manzo. https://t.co/UzjAMSOmBa#Michoacán #CJNG #Seguridad pic.twitter.com/67QX16uaQr — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 8, 2026

“El R2” fue aprehendido junto con otras 19 personas en Zapopan, Jalisco, y su detención se suma a la de “El R1”, otro mando de esta célula, quien cayó en julio.

Finalmente, ayer, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra tres organizaciones del narcotráfico que operan en Guatemala y vinculadas con el CJNG, entre ellas una identificada como “Los Huistas”.

Mientras que Paraguay incluyó al CJNG en una lista de 21 organizaciones consideradas terroristas.

Con información de Elizabeth Hernández.

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