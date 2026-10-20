Defensa y SSPC firman acuerdo para facilitar información y conectar sistemas de inteligencia

Las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio para facilitar el intercambio de información interinstitucional y, de esta forma, mejorar la coordinación en el combate a la violencia y el crimen.

Durante la firma celebrada este martes, se explicó que el acuerdo permitirá a la Guardia Nacional conectar sus sistemas con la plataforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), consultar bases de datos y obtener información para fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales.

Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo se estrechan la mano. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El acuerdo, que suscribieron el general Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch, establece mecanismos de intercambio de información, capacitación de personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y medidas para proteger los registros que compartan ambas instituciones.

Harfuch destaca beneficios de firma de acuerdo

Durante la ceremonia, García Harfuch explicó que la Plataforma Central de Inteligencia permite relacionar datos, identificar patrones delictivos y detectar vínculos entre integrantes de grupos criminales, con el propósito de orientar investigaciones y planear operativos.

“La experiencia nos ha demostrado que ninguna institución puede realizar esta tarea de manera aislada. Los resultados exigen información oportuna y operaciones conjuntas”, afirmó el titular de la SSPC.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la firma del convenio. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El funcionario destacó que esta herramienta forma parte de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el titular de la Defensa, el General Ricardo Trevilla Trejo señaló que el convenio permitirá el acceso directo a registros y bases de datos para obtener indicios y elementos de prueba que respalden las investigaciones.

También sostuvo que la colaboración mejorará las capacidades tácticas, tecnológicas y operativas de las instituciones participantes.

“Ninguna institución puede realizar esta tarea de manera aislada", dijo García Harfuch. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Defensa presenta balance de acciones de seguridad

Posteriormente, el secretario de Defensa presentó un balance de los dos primeros años de la administración federal, periodo en el que, según sus cifras, los homicidios disminuyeron 52 por ciento y las autoridades detuvieron a más de 70 mil personas, aseguraron 36 mil armas de fuego y casi 570 toneladas de drogas, además de destruir alrededor de 2 mil 800 laboratorios clandestinos.

Respecto a la Guardia Nacional, informó que registra un avance cercano al 80 por ciento en su plan de consolidación y mantiene un despliegue superior a 112 mil efectivos en el territorio mexicano.

General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, durante la firma del convenio. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Su incorporación a Defensa, a partir del 1 de octubre de 2024, facilitó el aprovechamiento de 44 planteles militares, centros de adiestramiento e infraestructura logística, destacó Trevilla Trejo.

Asimismo, el General secretario destacó que las operaciones de vigilancia en carreteras permitieron reducir más de 20 por ciento el robo al autotransporte.

En materia ambiental, reportó el desmantelamiento de más de 123 aserraderos clandestinos, la detención de 116 presuntos talamontes y la recuperación de mil 435 animales exóticos.

Titulares de la Defensa y SSPC llaman a la colaboración interinstitucional en favor de las familias mexicanas. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Estrategia requiere participación de autoridades estatales

Finalmente, Omar García Harfuch sostuvo que la estrategia también requiere la participación de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de las 32 entidades federativas, debido a las distintas atribuciones de cada dependencia.

“La finalidad de este Convenio es fortalecer nuestra coordinación para detener a los generadores de violencia y proteger a las familias mexicanas”, expresó.

Trevilla Trejo afirmó que la colaboración entre Defensa, la SSPC y el CNI permitirá aprovechar recursos humanos y tecnológicos para enfrentar los desafíos de seguridad pública, además de mejorar la eficiencia de las operaciones contra la delincuencia.

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