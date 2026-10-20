Sheinbaum niega ‘pacto’ con Chihuahua para detención de Jáuregui: ‘él violó la Ley de Seguridad Nacional’

Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya existido un “pacto” entre el Gobierno federal y el Gobierno de Chihuahua para acordar la detención de César Jáuregui por el caso CIA, e insistió en que si el exfiscal estatal está siendo investigado es porque “violó la Ley de Seguridad Nacional’.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal fue cuestionada sobre algunas columnas de opinión divulgadas en la prensa que referían un posible pacto entre los Gobiernos federal y estatal para entregar al exfiscal.

Sheinbaum Pardo destacó que estas declaraciones corresponden a una campaña de desinformación y “periodismo de chismes”, pues, aclaró, su Gobierno no hace “pactos políticos con la justicia” .

“Decirlo con absoluta claridad: La justicia está por encima, incluso, de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Lo digo con toda claridad”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En contraste, aclaró, si la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a César Jáuregui fue porque sus propias investigaciones permitieron concluir la probable comisión del exfiscal en delitos relacionados con el ingreso de agentes estadounidenses para un operativo en El Pinal, en abril, entre ellos el de traición a la patria.

Al respecto, la mandataria federal insistió en que Jáuregui “violó la Ley de Seguridad Nacional”:

“La Ley de Seguridad Nacional es muy clara de cómo un agente de alguna autoridad estatal puede tener una relación con alguna agencia de EU o cualquier otro país y eso es lo que encuentra”, abundó.

No me corresponde exonerar a gobernadora, afirma

En otro punto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si la investigación por el caso CIA debería llegar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Al respecto, la mandataria federal aseguró que no le corresponde al Ejecutivo “exonerar” a nadie dentro de la investigación, la cual, insistió, es competencia de las fiscalías.

“Que lo evalúe la Fiscalía. Hay notas que dicen que yo exoneré a la gobernadora. Pero no es mi papel, le corresponde a la Fiscalía investigar. No depende de mí exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía”, explicó la presidenta.

Finalmente, la mandataria federal fue cuestionada si la investigación por “traición a la patria” debería extenderse a otros actores políticos que han pedido la intervención extranjera en México, como, recordó un periodista en la Conferencia, ha sido el caso de la senadora Lilly Téllez y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Al respecto, la presidenta respondió que, en esos casos, “es suficiente el juicio del pueblo”.

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