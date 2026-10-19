Nueva detención de César Jáuregui por parte de FGR es por ‘proceso distinto’: FGE Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra César Jáuregui, minutos después de finalizada la audiencia en la que se determinó que siguiera su proceso en libertad, por lo que el exfiscal de Chihuahua está ahora bajo custodia federal.

Así lo informó el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), Gilberto Loya, a través de un nuevo mensaje en video, en donde brindó una actualización de lo más reciente del proceso contra el exfiscal, acusado de ejercicio ilegal del servicio público por el ingreso irregular de agentes extranjeros para un operativo en El Pinal.

En el video, Loya Chávez recordó que, pese a que se solicitó la prisión preventiva para Jáuregui Moreno, la autoridad judicial resolvió permitirle llevar su proceso en libertad, con prohibiciones.

No obstante, informó el fiscal interino de Chihuahua, minutos después de terminada la audiencia la FGR cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra el exfiscal, por lo que, dijo, fue un “proceso distinto” que corresponde a las autoridades federales.

“He sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César JM, minutos después de haber concluido la audiencia. Se trata de un proceso distinto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a un juez federal”, explicó el fiscal interino.

Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. pic.twitter.com/jXhxC0GeZW — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) October 19, 2026

Gilberto Loya destacó que brindará más información sobre el avance del caso conforme ésta se vaya haciendo disponible.

La audiencia de César Jáuregui continuará el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, después de que un juez amplió el plazo para resolver la vinculación a proceso del exfiscal de Chihuahua.

FGR acusa traición a la patria por caso CIA

El sábado, después de la detención de César Jáuregui en Chihuahua capital, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la acusación contra el exfiscal estatal es por el delito de “traición a la patria”.

Lo anterior, explicó, por el “operativo irregular” que permitió la entrada de agentes estadounidenses a El Pinal para desmantelar narcolaboratorios. En dicho operativo perdieron la vida algunos integrantes del cuerpo de seguridad extranjero.

“La investigación determinó que César “N” habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional. Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales”, se lee en un comunicado de la FGR.

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