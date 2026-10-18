César Jáuregui enfrentará proceso en libertad; juez resolverá vinculación a proceso el 22 de octubre

Tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas, el juez Luis Alberto Simental Ortega resolvió que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, enfrente en libertad el proceso en su contra por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Asimismo, la autoridad judicial fijó para el jueves 22 de octubre, a las 10:00 horas, resolver la vinculación a proceso del exfiscal, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

César Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua, derivado del operativo realizado entre el 17 y 19 de abril para desmantelar un laboratorio clandestino en la sierra Tarahumara, en el que habrían participado agentes estadounidenses posteriormente perdieron la vida en un accidente.

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. ı Foto: FGR

Durante la audiencia, el juez ordenó excluir una declaración del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, luego de que la defensa de César Jáuregui cuestionó su validez. Los abogados argumentaron que había comparecido sin asistencia jurídica cuando aún figuraba como testigo, antes de que se presentaran cargos en su contra.

Zuany Portillo, quien permanece prófugo, también enfrenta una orden de aprehensión por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además de falsedad ante autoridades, con penalidad agravada.

Entre las pruebas que expuso la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentran testimonios de policías que supuestamente reconocieron a extranjeros en instalaciones de la corporación y en una operación en marzo en el municipio de Nonoava, quienes decían pertenecer a la Embajada de Estados Unidos y utilizaban pasamontañas para ocultar sus rostros.

Además, escoltas de Zuany Portillo lo identificaron entre quienes tomaron decisiones durante el despliegue junto con los extranjeros. Otro agente relató que, después de una reunión preparatoria en marzo, observó a dos desconocidos en las oficinas de la corporación.

Otros testimonios permitieron conocer los contactos que personal de la Fiscalía mantuvo con extranjeros desde meses antes de los hechos en El Pinal. Uno de los policías aseguró que en diciembre de 2025 vio a un estadounidense conocido como “Rick” junto al comandante Pedro Román Oseguera Cervantes. Según su declaración, el mismo hombre acompañó a un grupo de agentes de Chihuahua a Florida el 10 de abril, donde recibieron capacitación táctica días antes del operativo.

A estos testimonios se sumaron registros de hospedaje de Richard Leiter Johnston, uno de los dos estadounidenses que murieron en el accidente posterior a la operación en El Pinal. La Fiscalía documentó sus visitas a Chihuahua en octubre de 2025, enero y abril de 2026, además del alquiler de dos automóviles grises que utilizó durante sus estancias.

El análisis del GPS de esos vehículos registró estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, cerca de la oficina de Operaciones Estratégicas. La investigación también incluye el hospedaje de John Dudley Black, el otro estadounidense que murió en el operativo.

Según el Ministerio Público, César Jáuregui y Zuany Portillo acordaron incorporar a cuatro extranjeros a tareas de inteligencia y al operativo de El Pinal sin autorización federal. La acusación sostiene que el entonces fiscal general permitió su participación y ocultó información a las autoridades competentes.

Exjefe de Operaciones Estratégicas sigue prófugo

La Fiscalía de Chihuahua mantiene una orden de aprehensión pendiente contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas que permanece prófugo, por su presunta participación en el operativo antidrogas que involucró a agentes estadounidenses en abril pasado.

El juez Luis Alberto Simental Ortega ordenó el 16 de octubre la captura de ambos exfuncionarios por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En el caso de Zuany Portillo, la acusación también incluye falsedad ante autoridades, con penalidad agravada.

Las órdenes de aprehensión contra ambos exfuncionarios forman parte de la causa penal 3055/2026, según consta en el oficio 53095/2026.

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