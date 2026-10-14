Suman 70,571 detenciones por ilícitos de alto impacto

Más de 70 mil personas involucradas en la comisión de delitos de alto impacto han sido detenidas en los dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que, desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2026, se logró la captura de 70 mil 571 personas; además, se han asegurado 36 mil 303 armas, 569.9 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Entre las detenciones relevantes de las últimas semanas destacó la captura de Eliseo “N” a quien se responsabiliza de un ataque a elementos de seguridad en Acapulco, Guerrero. Además, se le identifica como uno de los principales extorsionadores del mercado central y a quien se le encontraron vínculos con Los Rusos. Con ella, suman siete relacionadas con este delito en este punto turístico.

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El secretario de Seguridad extendió un reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por la colaboración mostrada para concretar estas operaciones en Guerrero.

Además, se destacó el aseguramiento de 93 toneladas de cocaína en costas mexicanas, entre las que se encuentra la operación realizada en Huatulco, donde la Secretaría de Marina interceptó una embarcación con seis tripulantes que transportaba mil 300 kilos de esta droga.

Otra captura destacada por el secretario de Seguridad fue la de Ivan “N”, El Tanque, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

El capo era investigado desde 2015 por el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea en Jalisco, donde murieron elementos del Ejército.

En cuanto a las operaciones en el Estado de México, se logró la captura de Michel “N”, operador regional de la Familia Michoacana y a quien se le atribuye principalmente el delito de extorsión. Sobre la estrategia nacional para combatir este delito, las operaciones han llevado a la captura de dos mil 170 criminales del 6 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2026.