CJNG, entre depredadores de la prensa por violencia para intimidar y controlar información: RSF

Por intimidar a periodistas y controlar información con violencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los “depredadores de la libertad de prensa” del mundo, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En su reciente informe, RSF apuntó que el CJNG recurre a asesinatos, secuestros, tortura y amenazas para imponer una “ley del silencio” y mantener el control de la información en los territorios en los que opera.

Al respecto, advirtió que periodistas locales se encuentran “especialmente expuestos” al crimen organizado, particularmente por investigaciones relacionadas con la corrupción y vínculos entre autoridades y grupos criminales.

“... los cárteles de México, son los artífices de un clima de terror en un país supuestamente ‘en paz’, donde, desde principios de año, el crimen organizado ha asesinado a casi un periodista al mes”, señaló RSF.

CJNG, entre depredadores para la libertad de prensa señalados por RSF. ı Foto: RSF

En lo que va de 2026, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos 8 periodistas y comunicadores asesinados en México.

México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico, con más de 169 periodistas asesinados desde 2006, según estimaciones de Reporteros Sin Fronteras. Del total, el 98 eran periodistas locales, precisó.

“El crimen organizado y la corrupción son los principales autores de estos asesinatos; 100 de estos periodistas trabajaban sobre temas de delincuencia o asuntos policiales, y 78 cubrían principalmente la actualidad política”, apuntó la organización.

En México, la libertad de prensa se encuentra en una “situación difícil”. Según la clasificación mundial de RSF, México se situó en la posición 122 de 180 países en 2026.

Donald Trump, entre depredadores de la libertad de prensa

No es la primera vez que los cárteles mexicanos son señalados por Reporteros Sin Fronteras como “depredadores de la libertad de prensa”, aunque en el listado de este año aparecen junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos ocupa el puesto 64 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, posición a la que el país quedó relegado por la “práctica sistemática” de ataques contra medios de comunicación y periodistas desde la Casa Blanca.

“Al abusar de los poderes del Estado para castigar a los medios críticos y favorecer a los que le son leales, Donald Trump está vulnerando las garantías constitucionales de la libertad de prensa y amenazando el acceso de los ciudadanos a una información fiable e independiente”, sostiene la organización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

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cehr