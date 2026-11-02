Temblor en México HOY 2 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

Te compartimos el reporte matutino de la actividad sísmica durante este 2 de noviembre de 2026.

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea la actividad sísmica en México y lleva registro de los movimientos telúricos que ocurren tanto en el territorio continental como en las costas, desde los de menor magnitud hasta los más intensos.

En La Razón de México, te presentamos el reporte de actividad sísmica registrada durante este 2 de noviembre en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Reporte matutino de sismicidad 2026-11-02 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 17:00 horas, disponible en: https://t.co/maWgu9v7ma — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 2, 2026

¿En qué estados se registraron sismos este 2 de noviembre?

De acuerdo con la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la actividad sísmica comenzó en los primeros minutos de este 2 de noviembre, a las 00:39 horas, cuando registró un sismo de magnitud 3.6 a 94 kilómetros al suroeste de Mapastepec, en Chiapas.

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Posteriormente, a las 01:09 horas, el Sismológico Nacional registró un movimiento telúrico de magnitud 3.3 a 2 kilómetros al norte de San José del Cabo, Baja California Sur.

A las 01:45 horas , un sismo de magnitud 3.5 ocurrió a 21 kilómetros al norte de San Marcos, Guerrero

A las 01:50 horas , se registró un sismo de magnitud 3.8 a 14 kilómetros al norte de Guadalupe Victoria, Baja California

A las 02:29 horas , se presentó un movimiento de magnitud 3.6 a 21 kilómetros al suroeste de Crucecita, Oaxaca

A las 02:50 horas , un sismo de magnitud 3.5 ocurrió a 15 kilómetros al sureste de Ciudad de Huitzuco, Guerrero

A las 03:25 horas , se registró un sismo de magnitud 3.5 a 11 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero

A las 03:44 horas , un sismo de magnitud 3.7 se registró a 21 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero

A las 04:09 horas , se detectó un movimiento de magnitud 3.4 a 55 kilómetros al este de Coalcomán, Michoacán

A las 04:53 horas, un sismo de magnitud 3.7 ocurrió a 32 kilómetros al sureste de Las Choapas, Veracruz

Por otra parte, el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta este 2 de noviembre se han registrado 3 mil 306 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

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cehr