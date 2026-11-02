Relaciones Exteriores confirma muerte de mexicano por choque de trenes en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de un mexicano en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, España.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa con profunda tristeza que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre.

“Las autoridades españolas confirmaron la identidad de la persona que permanecía desaparecida desde dicha fecha”, informó la Cancillería este lunes en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció, además, todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional.

Asimismo, reconoció a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano.

Se trataría de Fernando Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, quien fue reportado como desaparecido después del siniestro, en el que un tren de la empresa estatal Renfe chocó por detrás contra otro del operador privado Iryo, que se encontraba detenido en la misma vía.

El domingo, el Gobierno español incluyó a un pasajero mexicano en el balance provisional de 69 personas fallecidas, aunque sin revelar su identidad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la Embajada de México en España ha brindado asistencia consular a los familiares del connacional, quienes viajaron a ese país, y los acompaña en los trámites para la repatriación de los restos.

Además, realiza gestiones para apoyar a la familia con los gastos funerarios, conforme a sus decisiones.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos”, indicó.

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La Cancillería agradeció el apoyo de las autoridades españolas durante la búsqueda y reconoció el trabajo de la Guardia Civil y de las demás instituciones que participaron en la localización e identificación de las personas desaparecidas.

El sábado, la dependencia informó que 12 mexicanos habían sido identificados entre los pasajeros de los trenes involucrados en el accidente. De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta. Hasta ese día, Calvillo Silva continuaba en calidad de no localizado.

“La familia solicita transmitir por este conducto su más amplio agradecimiento a todas las instituciones que han participado en la localización de su familiar y que les han prestado asistencia”, indicó la Cancillería en el comunicado.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España".https://t.co/FRRLIdAFfJ pic.twitter.com/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

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