México denuncia desaparición de mexicano en España tras choque de trenes en Toledo

Presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el connacional desparecido tras accidente en Toledo durante su conferencia matutina.

El Gobierno de México presentó una denuncia por la desaparición de un connacional durante el choque de trenes que se registró el miércoles por la mañana en Madrid, España.

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso durante su conferencia de prensa que ocho mexicanos se encuentran entre los lesionados; sin embargo, siete tuvieron heridas leves que ameritaron su alta hospitalaria.

Uno más permanece sin ser localizado , por lo que la Embajada de México en España presentó una denuncia por desaparición, además de que mantendrá comunicación permanente con la familia.

Se trata de Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años de edad y originario de Aguascalientes, que viajaba en uno de los vagones que resultó afectados con el impacto.

🇲🇽🤝🇪🇸 La presidenta Claudia Sheinbaum transmite la solidaridad de México con España tras el trágico accidente ferroviario. Todo nuestro cariño y apoyo al pueblo español, nuestras condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. pic.twitter.com/jInHmV7DnJ — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

Van 69 muertos por accidente ferroviario en España

Por otro lado, autoridades locales destacaron que el último balance de muertos por el accidente en Toledo, España, es de 69 personas, al tiempo que seguían las labores para retirar partes de los restos.

Así lo expresó el presidente regional, Emiliano García-Page, quien destacó que se habían hallado restos humanos durante las más recientes labores de rescate.

“No pensamos que pueda haber más fallecidos debajo del vagón que sigue volcado, pero siempre lo digo con la prudencia”, afirmó, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Aspecto del choque de trenes en Toledo, España. ı Foto: Reuters

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, 42 ciudadanos extranjeros de siete países se vieron involucrados en el accidente, de los cuales uno murió y al menos siete resultaron heridos.

El reporte no especificó de qué países son los extranjeros afectados, además de los mexicanos mencionados este viernes por la presidenta de México.

Embajada de México en España abre vía de comunicación con México

En tanto, la Embajada de México en España abrió canales de comunicación para los connacionales afectados, entre ellos el teléfono para recibir asistencia consular: +34 660 862 625.

pic.twitter.com/pnvBsGuGGa — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

“La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas que han resultado heridas”, destacó la Embajada en una tarjeta informativa.

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