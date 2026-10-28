¿Dónde fue el choque de trenes en España? Esta es la ubicación exacta

Ubicación exacta del accidente de trenes en España: Coordenadas y mapa del choque.

El accidente de trenes de alta velocidad registrado en España tuvo lugar en la provincia de Toledo, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Conoce la ubicación exacta del choque que ha dejado al menos 68 muertos.

La colisión entre las dos unidades ocurrió este miércoles en un tramo clave del primer corredor ferroviario de alta velocidad del país, el cual opera desde abril de 1992.

Para comprender dónde ocurrió el siniestro y la infraestructura afectada, la información técnica detalla los puntos exactos del impacto, las líneas involucradas y los protocolos de emergencia que activaron las autoridades locales.

Ubicación exacta del accidente

El punto preciso de la colisión se sitúa en la zona centro-sur de la península ibérica, coordinado bajo los siguientes datos de localización:

Término municipal: Entre las localidades de Los Yébenes y Urda , en la provincia de Toledo .

Punto kilométrico: Kilómetro 118 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla .

Referencia de infraestructura: Entrada de la estación técnica o apeadero de Urda .

Distancia desde la capital: A aproximadamente 130 kilómetros al sur de la estación de Atocha en Madrid.

Coordenadas geográficas: 39°25′40″N, 3°49′05″O.

¿Qué sucedió en la estación de Urda?

El siniestro se registró durante la mañana a las 8:54 horas, momento en que el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 colisionaron.

Tras las primeras horas del accidente, la cifra de muertos era cambiante, hasta que minutos después, las autoridades informaron que había 68 muertos.

El gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), tras el aviso enviado por fuentes del Servicio de Emergencias.

Postura de las autoridades y apoyo internacional

Ante el impacto de la tragedia en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, las autoridades del país y la comunidad internacional emitieron posicionamientos oficiales:

Las autoridades españolas afirmaron que “este choque de trenes no quedará impune y se llegará hasta las últimas consecuencias”.

Distintos países han expresado sus condolencias tras el accidente, brindando apoyo y oraciones a las familias de los afectados.

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JVR