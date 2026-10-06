Pedro Sánchez sacude con convocatoria a elecciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, después de que su Ejecutivo sufriera una derrota parlamentaria con el rechazo de medidas de emergencia para enfrentar la crisis de vivienda que ha provocado protestas en distintas ciudades del país.

Pedro Sánchez comunicó el domingo por teléfono al rey Felipe VI su intención de disolver las Cortes. El Consejo de Ministros fue convocado el lunes para aprobar el decreto electoral, que será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado con la firma del monarca.

Miles PROTESTAN por la situación de vivienda en España, después del anuncio, ayer. ı Foto: AP

“Ha llegado el momento de que el pueblo español decida qué futuro quiere para sí mismo y para su país”, dijo. “Tanto si se quiere sumar a esa ola de extrema derecha, que frena el progreso allá donde gobierna, como si se prefiere que España sea un bastión de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”, dijo desde el Palacio de la Moncloa. También pidió una mayoría progresista más amplia que permita sacar adelante nuevas medidas sociales.

El Dato: A lo largo de su carrera política, Pedro Sánchez se ha ganado la reputación de ser un estratega político capaz de ganar elecciones que parecían destinadas a perder.

La convocatoria llegó después de semanas de presión por el costo de la vivienda. Las protestas aumentaron tras el desahucio televisado de una mujer de 87 años en Madrid, y la noche de ayer decenas de miles de manifestantes marcharon en Barcelona. Partidos conservadores sumaron sus votos la semana pasada para frenar dos decretos del gobierno con medidas contra los desalojos y la especulación inmobiliaria.

El mandatario español, quien gobierna desde 2018 y encabeza desde 2023 una coalición minoritaria del Partido Socialista y Sumar, depende de fuerzas más pequeñas para aprobar sus iniciativas. Las diferencias entre sus aliados también impiden sacar adelante un presupuesto y limitado la aprobación de leyes.

El jefe del Ejecutivo defendió su gestión y aseguró que España se convirtió en la economía que más crece y empleo crea en la Unión Europea. Destacó además la ampliación de becas, permisos de maternidad y paternidad, apoyos al sistema de dependencia y servicios de salud. También reconoció “errores” y objetivos pendientes. “Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver”, admitió.

54 Días faltan para los comicios generales anticipados

El principal rival de Pedro Sánchez será el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien prometió duplicar la construcción de viviendas hasta 200 mil unidades anuales y reducir impuestos si llega al poder. “La vivienda es el gran fracaso de este gobierno y debe ser el éxito del próximo”, afirmó.

Las encuestas colocan a la derecha en ventaja. Un sondeo de Sigma Dos publicado por El Mundo estimó que el Partido Popular y Vox obtendrían juntos 203 de los 350 escaños de la Cámara de Diputados, frente a 112 del Partido Socialista y Sumar.

La campaña también estará marcada por los casos judiciales relacionados con integrantes del Partido Socialista, así como con la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, quienes niegan irregularidades, y por la crisis humanitaria en Ceuta tras la llegada de decenas de miles de personas, en su mayoría marroquíes.

Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron una huelga general de 24 horas para este otoño para reclamar mejores salarios que permitan afrontar el costo de la vivienda.