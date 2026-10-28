¿Había mexicanos en los trenes que chocaron en España? Esto se sabe

Este miércoles dos trenes colisionaron en Urda, Toledo, España, y hasta el momento se estima que decenas de personas lamentablemente perdieron la vida en el accidente.

Alrededor de las 08:45 horas de este 28 de octubre un tren de la empresa AVE-Renfe y uno de la empresa Iryo chocaron, lo que provocó que cuatro vagones se volcaran, provocando la muerte de al menos 68 personas hasta el momento.

La Guardia Civil Española y diversas autoridades continúan realizando labores de rescate, y estas se mantendrán activas durante todo este miércoles, por lo que la cifra de decesos podría aumentar en el transcurso del día.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su solidaridad, y “todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren, y lo que podamos hacer”, durante la conferencia de prensa matutina.

Precisó que se enteró sobre el incidente antes de ingresar a la conferencia, y dijo que revisarían con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la información que se tuviera sobre los connacionales en España.

🇲🇽🤝🇪🇸 La presidenta Claudia Sheinbaum transmite la solidaridad de México con España tras el trágico accidente ferroviario. Todo nuestro cariño y apoyo al pueblo español, nuestras condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. pic.twitter.com/jInHmV7DnJ — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

Hasta el momento no se han reportado mexicanos fallecidos durante el terrible incidente, por lo que se compartieron los números de contacto para poder recibir asistencia consular.

“La Embajada de México en España expresa su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Deseamos también una pronta recuperación a todas las personas que han resultado heridas” externó la SRE en una breve publicación.

pic.twitter.com/pnvBsGuGGa — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) October 28, 2026

Instalan oficinas para familiares de personas a bordo de los trenes colisionados

La Guardia Civil de España habilitó cuatro oficinas para que los familiares de primer grado de las personas que viajaban a bordo de ambos tener puedan interponer una denuncia por desaparición.

En estas oficinas se tomarán muestras de ADN para poder identificar a los familiares, por lo que quienes lo requieran puedan acudir a cualquiera de las siguientes ubicaciones:

Madrid: Calle Batalla del Salado, 32, Madrid

Zona de Andalucía: Avenida de Borbolla número 8, Sevilla

Comandancia de Córdoba: Entrada por Avenida de los Mozaharabes, Córdoba

Comandancia de Toledo: Avenida Barber número 42, Toledo

Adicionalmente pidieron a la ciudadanía no obstruir las vías de comunicación cercana al lugar del accidente, con la finalidad de agilizar las tareas de evacuación de heridos y los trabajos de emergencia correspondientes.

Estas son las dependencias que la #GuardiaCivil ha habilitado para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario:



📍Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla)… pic.twitter.com/dCKYtJsTFs — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

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