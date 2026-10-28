‘Es un día histórico para Jalisco’: Pablo Lemus destaca acuerdo con la Federación

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para impulsar infraestructura hídrica en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin endeudamiento público ni incremento en las tarifas del agua.

Pablo Lemus reconoció los días difíciles que han enfrentado las familias del AMG por los problemas del agua y aseguró que este acuerdo permitirá avanzar en soluciones a una problemática de décadas.

Pablo Lemus agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que el diálogo respetuoso y el trabajo conjunto, por encima de la confrontación, han sido fundamentales para alcanzar acuerdos en beneficio de Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: Cuatro casos en las últimas dos semanas Desaparición de niñas se cuadruplica en Chiapas con Eduardo Ramírez

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó que se llevará a cabo una inversión conjunta de 25 mil millones de pesos para impulsar infraestructura hídrica en el Área Metropolitana de Guadalajara, sin endeudamiento público ni incremento en las tarifas del agua.



Pablo Lemus… pic.twitter.com/tYAyZUg10H — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2026

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR