Más presupuesto, menor carga de trabajo, y la transparencia queda a deber en estados

Imagen temática sobre la transparencia en los estados.

A pesar de tener una menor carga de trabajo y más presupuesto asignado, los organismos garantes de la transparencia en los estados redujeron su eficiencia, pues las solicitudes de acceso a la información pendientes de concluir aumentaron 58.1 por ciento en dos años.

El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025, difundido hoy por el Inegi, señala que en 2024, los organismos garantes de las entidades federativas ejercieron un presupuesto de mil 506.6 millones de pesos, 11.5 por ciento más que los gastados en 2022.

En 2024, dichas instituciones recibieron 12 mil 488 solicitudes de acceso a la información y respondieron 12 mil 437. Al cierre de ese año quedaron 147 pendientes de responder.

Al hacer el comparativo con 2022, las solicitudes de acceso a la información recibidas y respondidas disminuyeron 32.1 y 31.8 por ciento, respectivamente.

Además, durante 2024, los organismos impusieron cinco mil 383 medidas de apremio a servidores públicos por el incumplimiento de sus determinaciones, que significan 40.1 por ciento más que las tres mil 843 emitidas en 2022. La amonestación pública representó 43.8 por ciento de las medidas de apremio y entre 2022 y 2024 se incrementó 52.3 por ciento.

En 2024, los organismos garantes (OG) de las entidades federativas ejercieron un presupuesto de 1,506.6 millones de pesos. A precios de la segunda quincena de julio 2018, fue de 1,115.7 millones de pesos. Al comparar con 2022, el aumento fue de 11.5%.



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