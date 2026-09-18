Transparencia fiscal cae a nivel mínimo de 23 años

La evaluación 2026 del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) registró que el promedio nacional de los 32 estados del país se ubicó en 59.28 puntos, una baja de 1.94 puntos respecto a la valoración de 2025; además hiló seis años consecutivos con bajas.

“El promedio nacional continúa a la baja y es reprobatorio; en la presente edición se presenta el promedio más bajo desde 2003 que fue la segunda medición realizada. Esta deficiente transparencia muestra un escenario de los estados actualmente con información financiera escasa y/o desordenada, refleja un completo desinterés por parte de los responsables en disponer de información pública en dichos portales de Internet sobre temas, documentos, políticas, presupuestos, contabilidad, y en general la transparencia de la gestión gubernamental”, indicó el informe de aregional.

El Dato: Los estados que no cumplen con la publicación del padrón de beneficiarios de servicios fue el 71.0 por ciento del total, de acuerdo con el ITDIF.

El ITDIF destacó que en la evaluación de este año, como en los anteriores, la medición se realizó en una escala de 0 a 100 puntos, donde cero es transparencia nula y 100 es alta transparencia fiscal. Y en 2026, las entidades fueron clasificadas en tres niveles de transparencia fiscal: transparentes, aquellas que tuvieron una puntuación de más de 90; con suficiente transparencia, mayor a 75, pero menor a 90; y los deficientes por debajo de los 75.

“El promedio nacional ha caído 19 puntos en los últimos 6 años y se acentúa a partir del año antepasado. Entonces, ahí está la derogación y modificación de las leyes estatales de transparencia, sigue provocando vacíos legales y sospechas sociales. Actualmente muy pocos estados están mejorando su información financiera.

Vivimos un ambiente, un contexto de devaluación de la información pública y se deben de tomar medidas drásticas”, indicó Cutberto Anduaga, director general de aregional.

97 por ciento de estados cumple con un micrositio

De las 32 entidades, sólo Querétaro y Jalisco rebasaron los 90 puntos; mientras que Guanajuato, Sinaloa, Hidalgo, y Puebla fueron considerados como estados con suficiente transparencia y el resto se ubicó por debajo de los 75 puntos y con deficiente transparencia.

De acuerdo con el informe, la designación de los gobiernos transparentes fue porque en sus portales digitales se encontró información fiscal y financiera con documentos “ordenados y limpios”, además de datos estadísticos sobre ingresos, egresos y deuda pública.

Por su parte, las entidades que fueron clasificadas con suficiente transparencia fueron las que “desempeñan una labor de cumplimiento normativo”, pero la mayoría de los documentos de información fiscal y financiera se encuentran en formato de imagen, y no cumplen con los formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable sobre la planeación anual de los ingresos y egresos.

El resto de los estados recibió una clasificación de transparencia deficiente porque “se hizo evidente el descuido en los sitios de transparencia y portales oficiales”.Los analistas de aregional encontraron que la mayoría no tiene información histórica desde hace seis años.

Este es el único grupo con un número creciente de integrantes, concentrando 26 de las 32 entidades evaluadas en la edición 2026; sin embargo, sólo ocho de ellas lograron superar el promedio nacional de 59.28 puntos, mientras que 18 entidades tuvieron un promedio de 56.25 puntos, por debajo de la media.

Asimismo, estas entidades cumplieron “limitadamente” con los formatos requeridos por la Plataforma Nacional de Transparencia y algunos no fueron llenados como corresponde.

“Hace tres años nos dimos a la tarea de no solamente evaluar disponibilidad de la información, sino también la calidad. Nos encontramos un escenario todavía más catastrófico porque no solamente la información debe de estar publicada, sino que debe de estar publicada con un grado de organización y detalle que permita comprenderla para que la podamos utilizar. Ahorita la información pública, sobre todo la de finanzas públicas, es inútil porque es incomprensible”, agregó Anduaga Lugo.

El ITDIF de este año señaló que hay al menos 10 gobiernos estatales que no superaron los 50 puntos.

Por su parte, los gobiernos estatales que incrementaron puntos en la comparación anual fueron Aguascalientes con 20.23 puntos; San Luis Potosí, 13.54 puntos; Baja California Sur, 12.58 puntos; Hidalgo, 11.97 puntos y Chiapas, 11.39 puntos. Mientras que los que redujeron su puntuación fueron Oaxaca con 40.84 puntos; Chihuahua, 20.77 puntos; Coahuila, 17.80 puntos; Nayarit, 15.20 puntos y Veracruz, 13.96 puntos.

BLOQUES. El ITDIF también se compone de seis apartados para evaluar a los gobiernos estatales, “que consideran aspectos de la gestión y el desempeño gubernamental, a fin de evaluar de manera integral la transparencia fiscal”.

Este año, sólo costos operativos registró un incremento de 5.7 puntos respecto al año anterior; sin embargo, permanece por debajo de los 50 puntos. Mientras que uno de los que disminuyó fue marco regulatorio, que se ubicó en 77.5 puntos.