STPS abre sitio para el campo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó la entrada en vigor de la Plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro) para expedir certificados laborales para la agroexportación. De esta manera arranca el programa piloto con el registro de solicitantes en la plataforma desde el 17 al último día de septiembre del 2026.

De acuerdo con la STPS, el Certificado acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de quienes participan en cadenas de valor destinadas a la exportación, y contribuye a fortalecer la trazabilidad laboral del campo mexicano.

Además de que permite atender al compromiso del Gobierno de México: seguridad social a jornaleros agrícolas.

En esta primera etapa del programa piloto, los solicitantes deberán de registrarse en la plataforma Velagro, velagro.stps.gob.mx, crear un usuario y proporcionar información estadística solicitada. Al concluir el registro obtendrán un certificado con vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre.