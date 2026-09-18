Crece producción manufacturera 1.8%

Durante julio, el volumen físico de la producción manufacturera se incrementó 1.8 por ciento anual, con cifras originales, cifra que contrasta con la contracción de 1.3 por ciento en el personal ocupado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este comportamiento, se debió a que la eficiencia productiva ha sido mayor, además de que las actividades que impulsaron el incremento requieren de menos personal, explicaron analistas.

“Los datos muestran que el crecimiento de la producción manufacturera no estuvo acompañado por una expansión generalizada del empleo, lo que sugiere una mayor eficiencia productiva o una concentración del crecimiento en actividades que requieren relativamente menos contratación de personal”, indicó Alejandra Cortés, gerente de análisis económico en Valmex.

El Tip: El personal ocupado creció en la fabricación de equipo de cómputo y comunicación durante julio.

El crecimiento de la producción fue impulsado por la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 14 por ciento; fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 12.6 por ciento; fabricación de maquinaria y equipo, 6.4 por ciento; industria de la madera, 2.2 por ciento; industria química, 1.8 por ciento; fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, 1.3 por ciento; otras industrias manufactureras, 1.0 por ciento, entre otros.

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Expertos de Valmex señalaron que los sectores que mostraron un mayor crecimiento de la producción tuvieron un “avance moderado” en el personal ocupado; por ejemplo, la fabricación de equipo de computación y componentes electrónicos, que el volumen creció 12.6 por ciento, pero la plantilla laboral sólo 4.7 por ciento; o la fabricación de maquinaria y equipo con incrementos de 6.4 por ciento, pero los trabajadores sólo avanzaron 1.2 por ciento. Y aunque hubo sectores con aumentos en su producción redujeron su personal.

“Los resultados sugieren que el crecimiento se explicó más por ganancias de productividad y una mayor producción por trabajador que por una expansión de la plantilla laboral”, dijo Alejandra Cortés.

El personal ocupado se contrajo 1.3 por ciento debido a una baja en el sector de fabricación de muebles, colchones y persianas, 5.8 por ciento; fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, 4.1 por ciento; industria del hule y plástico, 3.1 por ciento; fabricación de prendas de vestir, 2.8 por ciento y fabricación de productos a base de minerales no metálicos.