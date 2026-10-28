Más de 100 artesanas y artesanos recibirán al mundo en ‘Casa Hecho en Oaxaca’

Oaxaca de Juárez — El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró la feria Casa Hecho en Oaxaca, edición Ofrenda y Herencia, un espacio de comercialización que reúne a 110 unidades económicas y más de 10 mil piezas para la venta.

El objetivo de Casa Hecho Oaxaca, es impulsar el talento artesanal, fortalecer el consumo local y generar mayores oportunidades de ingreso para las familias oaxaqueñas durante las festividades de Día de Muertos.

Instalada en la Real Alhóndiga de Antequera, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, la feria integra a 90 unidades económicas del sector artesanal y 20 de actividades complementarias, con productos gastronómicos y artículos que cuentan con el distintivo Hecho en Oaxaca.

Salomón Jara Cruz destacó que, estos espacios permiten a las personas artesanas y productoras comercializar directamente sus creaciones y proyectar el patrimonio cultural de Oaxaca a nivel nacional e internacional. Asimismo, adelantó que se trabaja en un proyecto para establecer un mercado de artesanías que reúna a personas productoras de las distintas comunidades del estado.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles, señaló que la feria reconoce los conocimientos, oficios y expresiones culturales transmitidas de generación en generación, al tiempo que contribuye a mejorar los ingresos de quienes se dedican a la producción artesanal.

En representación de la comunidad artesanal, Berta Salinas de la Rosa, maestra textil de Santiago Jamiltepec, agradeció la apertura de este espacio para que creadoras y creadores de las ocho regiones de Oaxaca exhiban y comercialicen sus productos.

La feria Casa Hecho en Oaxaca, edición Ofrenda y Herencia, permanecerá abierta hasta el 4 de noviembre. Su realización forma parte de las actividades de “La Fiesta más Viva de Todas” Día de Muertos, durante la cual, el Gobierno del Estado prevé alrededor de 100 actividades culturales y turísticas.

En este contexto, el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que la llegada de turistas es una realidad, la ocupación hotelera registra una proyección de 95 por ciento y señaló que se mantienen acciones para fortalecer la seguridad y la atención a visitantes, con el objetivo de ofrecer una estancia segura y una experiencia favorable durante su visita a la entidad.

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FGR