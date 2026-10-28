Bloqueos y manifestaciones HOY 28 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Este miércoles 28 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 28 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Alianza nacional de jubilados: Secretaría de Energía Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Colectiva “Micelias”: Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa, desde las 12:00
- Show run de la escudería Cadillac F1 CDMX “Checo Pérez”: Av. Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, desde las 10:00
- Fiesta patronal de San Judas Tadeo: Templo Claretiano de San Hipólito y San Casiano, durante el día.
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LMCT