Bloqueos y manifestaciones HOY 28 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Bloqueo en el cruce de Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma en días pasados

Este miércoles 28 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Un contingente de trabajadores del IMSS sobre Paseo de la Reforma en imagen ilustrativa ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 28 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Alianza nacional de jubilados: Secretaría de Energía Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Colectiva “Micelias”: Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa, desde las 12:00

Show run de la escudería Cadillac F1 CDMX “Checo Pérez”: Av. Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, desde las 10:00

Fiesta patronal de San Judas Tadeo: Templo Claretiano de San Hipólito y San Casiano, durante el día.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 28 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT