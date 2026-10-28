Destacan reducción de 30% en desaparición de personas en CDMX

Al reconocer a las familias buscadoras, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en lo que va de su administración, las desapariciones de personas han disminuido 30.5 por ciento y las personas no localizadas, 44.63 por ciento.

En conferencia, la mandataria local destacó que actualmente la capital tiene una de las tasas de localización más altas del país y muestra de ello es que no sólo es la reducción de los casos de desaparición, sino el hallazgo de mil 204 personas bajo ese estatus.

“Podemos decir hoy, sin duda a equivocarnos, que somos la entidad federativa que más ha avanzado en la búsqueda y atención a las familias de personas desaparecidas. Somos la entidad que más ha invertido recursos en este rubro. Somos la entidad que más ha progresado en la localización de personas.

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El Dato: La Secretaría de Gobierno local informó el lunes que, de los 65 restos de individuos recuperados del Panteón de Dolores, al menos 12 ya fueron identificados.

“Aun así, ninguna cifra puede aliviar el dolor de una madre que busca o de una familia que sufre todos los días una ausencia. A las madres, a los padres, a las hermanas y hermanos que llevan años buscando, quiero reiterarles, decirles, que no están solos”, expresó.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno capitalino, en 2024 había siete mil 519 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Con corte al 15 de octubre del presente año, la cifra bajó a cinco mil 226.

Sobre las desapariciones, la administración encabezada por Brugada Molina aclaró que, por ejemplo, en los casos del presente año, sólo 2.6 por ciento tuvo relación con algún delito grave y 86 por ciento es ausencia voluntaria.

12 Personas sin vida, víctimas de delito grave, se han hallado

“Quiero insistir en que tenemos una deuda pendiente con los casos de larga data. No importa el tiempo transcurrido, nuestro gobierno acompañará y buscará, hasta encontrar. El paso de los años jamás será un pretexto para dejar de buscar”, añadió la Jefa de Gobierno.

En el caso de personas localizadas, las autoridades indicaron que mientras en 2024 31.9 personas eran halladas por semana, para 2026 pasaron a 53.9. Asimismo, se encontró con vida a 98 por ciento de las personas encontradas.

En conferencia, Brugada Molina recordó que el 25 de abril de 2025 anunció 30 compromisos como parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Actualmente, enfatizó, del total de promesas, 83 por ciento ya se ha llevado a cabo.

Entre las acciones ejecutadas están la creación del Centro De Atención Integral para la Búsqueda de Personas, la puesta de un centro para atender cualquier caso en el mismo lugar, la instalación del Gabinete Metropolitano para la investigación interestatal y un protocolo unificado de búsqueda.

80 Mdp de presupuesto tendrá la Comisión de Búsqueda

La Jefa de Gobierno también anunció el impulso de 21 nuevos compromisos, derivados de propuestas de colectivos, personas y familias buscadoras. Entre las nuevas promesas están duplicar el número de agentes en estas tareas, 50 uniformados nuevos en ministerios públicos, fortalecer la búsqueda territorial y un plan de bienestar para cada familia de personas desaparecidas.

Esto además incluirá la creación de un “plan indivisible, individualizado, de búsqueda e investigación para cada persona desaparecida, y además con un seguimiento, con sus familiares”.

En tanto, el titular de la Comisión de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete, expuso que para comprender el fenómeno de la desaparición de personasen la ciudad es vital conocer 10 problemas asociados a este fenómeno.

Entre lo señalado por el comisionado figuran la desaparición forzada por actores del Estado, el involucramiento de grupos criminales, el ocultamiento ligado a homicidios o feminicidios, la huida por violencia familiar, la sustracción, extravíos en contextos de movilidad humana y retención de menores, accidentes relacionados con ciudadanos desaparecidos y ausencias sin delitos de por medio.