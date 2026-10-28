Denuncian en el Pedregal uso ilegal de predio como salón

Las denuncias de vecinos refieren que el sitio, que tiene un piso de más construido

Vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, en a alcaldía Álvaro Obregón, denunciaron que una vivienda, presuntamente, opera como un “salón de fiestas clandestino”, lo que causa otras problemáticas, como el consumo de alcohol y drogas y gente armada. El sitio, además, tendría un piso más de lo permitido.

El espacio reportado por los colonos es el marcado con el número 213 de la calle Lava. En ese punto, al menos 15 habitantes de la zona confirmaron a La Razón que personas vinculadas a dicho inmueble habrían organizado entre siete y 10 festejos de todo tipo durante los últimos dos meses.

Vista aérea del predio del número 213 de la calle Lava, en la alcaldía Álvaro Obregón. Fotos e imagen satelital|Especiales y Google Eatrh

Cumpleaños, primeras comuniones y hasta fiestas con karaoke son sólo algunas actividades en las que el cúmulo de denunciantes aseguró haber presenciado consumo de drogas o alcohol, contratación de iluminación y hasta la instalación de sonido profesional, el cual afectaría a un mínimo de 30 vecinos aún entre semana.

“Algo está pasando muy grave. Y lo vivimos esta semana, pues se hizo una fiesta el sábado y el domingo siguió. Eso me habla de la falta de control ¿Qué sucede? Todavía después de que acabamos a las tres de la mañana del sábado, el domingo, al mediodía, fiesta y música constante”, explicó uno de los quejosos, quien al igual que casi todos los testimonios de este trabajo periodístico, pidió anonimato por temor a represalias contra su familia.

El Dato: En álvaro Álvaro Obregón hay denuncias por presuntas irregularidades en el uso de suelo de diversos predios, incluso de algunos que tienen obras pese a sellos de suspensión.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Lava 213 tiene una superficie de 988 metros cuadrados y en su última normatividad vigente (consultada el 27 de octubre de 2026), el predio solamente tenía uso de suelo habitacional, aunque los vecinos señalan que el sitio se emplea como salón de eventos.

Un video al que tuvo acceso este diario muestra cómo en el jardín del predio se instaló una carpa que fue adornada con decenas de focos amarillos para una fiesta. En las imágenes se aprecian meseros, algunas mesas e incluso un par de personas en una habitación. Todo ello mientras hay música a alto volumen y luces. profesionales.

Opera como salón de fiestas, pues han visto camiones de servicios para eventos Fotos e imagen satelital|Especiales y Google Eatrh

Los quejosos también indicaron que han visto cómo llegan frente a la vivienda camiones dedicados al mobiliario para eventos, camionetas con mesas y sillas e incluso vehículos con fuentes de energía externas.

Tras la consulta realizada en los archivos públicos de la dependencia capitalina, también se constató que el predio no cuenta con ningún trámite para la actualización de su normatividad, por lo que cualquier actividad que se realice en el espacio, que no sea habitacional, podría implicar sanciones.

5 Habitaciones amplias tiene el predio de Lava 213

El artículo 343 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, actividades como las reportadas en Lava 213 podrían incurrir en la obtención de beneficios económicos y violaciones al uso de suelo originalmente permitido para el predio.

Esto puede acarrear castigos que van de los tres a los nueve años de prisión para los responsables, así como multas que oscilan entre los 117 mil 310 pesos y los 586 mil 850 pesos.

Incluso fuentes de energía (3). Fotos e imagen satelital|Especiales y Google Eatrh

“El domingo en la tarde, con la escandalera salió un cuate de no muy buen ver en condiciones desagradables. Y le digo: ‘oye, ¿y quién te invitó?’. Lo grave no sólo fue la situación, sino que el cuate se fue tambaleando. ¿Qué es lo que me preocupó cuando lo vi así? Yo dije: ‘es un dealer, venden droga’”, contó uno de los vecinos, quien reportó que hace tres días hubo otro evento clandestino en el sitio.

Una de las problemáticas que causa más alarma a estos vecinos de Álvaro Obregón es que todos coincidieron en que en los festejos que se celebran hay gente armada. Ante ello, cuestionaron la seguridad y la falta de atención a las denuncias sobre esta situación.

“Esto ya se convirtió en un congal, literal un congal, donde la seguridad de la cuadra ya corre riesgos. ¿Por qué? Viene gente acostumbrada al tema de guaruras, entonces traen armas, droga y no sabemos quién se vaya a cruzar con uno de éstos en la calle. O sea, sí estamos muy vulnerables, lo digo no con afán de exagerar”, cuestionó el colono.

8 Vehículos, al menos, pueden estar dentro del inmueble

ALTURA IRREGULAR. Los datos oficiales de la cuenta catastral correspondiente a Lava 213 refieren que el predio sólo tiene permiso para una construcción de dos niveles, pero el sitio tiene tres.

En un recorrido por la zona, La Razón observó que en el inmueble no había alguna persona y que además cuenta con un nivel adicional al permitido por las autoridades de la Ciudad de México, más un cuarto de servicio en el techo, lo que eleva su altura.

Con base en el artículo 113 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, si la autoridad competente detecta obras distintas a las autorizadas en un predio, el director Responsable de Obra está obligado a demolerlas, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

De igual modo, el artículo 253, fracción II, del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, estipula que las obras que no concuerden con el proyecto autorizado (como, posiblemente, sea el caso del sitio investigado) acarrearán para el propietario una multa del cinco al 10 por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas, a partir del avalúo emitido por la Secretaría de Finanzas.

Es conveniente puntualizar que, gracias a la investigación ligada a este trabajo, se verificó que Lava 213 actualmente está en venta por 37 millones de pesos en sitios como Broker Mexico, icasas y Propiedades.com, lo cual hace aún más extraña la realización de eventos privados en el terreno, mismo que está situado frente al Colegio Giocosa de educación básica.

“Hemos visto latas de cerveza todo lo que es aquí (frente a una entrada del instituto), yo creo que es de ellos. Una vez de latas sí llegamos a juntar unas ocho y como dos o tres botellas hemos encontrado. Más cuando está la hierba un poco crecida, que es cuando aprovechan y más la tiran.

“También una vez sí salieron unas dos mujeres desgreñándose ahí a media calle”, mencionó un vigilante de un plantel educativo que está cerca del predio.

LO PERMITIDO

Uso de suelo 1: Habitacional

Niveles: 2

Superficie máxima de construcción (sujeta a restricciones): 593 m2

CÓMO OPERA

Utilización del lugar: Fiestas frecuentes

Niveles: 3 y un cuarto de servicio en el techo

Superficie máxima de construcción (sujeta a restricciones): 999 m2