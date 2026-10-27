Lluvia inunda calles de CDMX: estas son las zonas más afectadas

Las fuertes lluvias registradas la noche de este martes 27 de octubre provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con afectaciones reportadas en la alcaldía Benito Juárez, donde el agua se acumuló en calles y avenidas, lo que complicó el tránsito vehicular y peatonal.

Entre los puntos señalados se encuentran avenida Coyoacán, Torres Adalid y las inmediaciones de la estación Etiopía del Metro.

También se reportaron calles anegadas en la colonia Santa Cruz Atoyac, así como en el cruce de Félix Cuevas y Nicolás San Juan, donde la acumulación de agua dificultó la circulación.

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A través de redes sociales, usuarios compartieron videos de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones de esta tarde-noche, en los que se observan vialidades cubiertas de agua y complicaciones para transitar por algunas zonas de la capital.

#Reportando 🌧️ | ¡Calles bajo el agua en la del Valle, #BenitoJuárez, #CDMX! 🔴



⚠️ Severa inundación se registra en Félix Cuevas y Nicolás San Juan tras la fuerte lluvia de esta noche, dejando la vialidad totalmente anegada.



📷: @luismiguelbaraa pic.twitter.com/MBtrCDnega — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 28, 2026

Activan Operativo Tlaloque 2026 por las lluvias

Ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones, autoridades capitalinas activaron el Operativo Tlaloque 2026 en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de las acciones de atención, personal operativo y equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para atender las incidencias y brindar apoyo a la población afectada.

Las autoridades mantienen labores para responder a los reportes derivados de las lluvias, mientras las acumulaciones de agua representan un riesgo para automovilistas y peatones que transitan por las zonas afectadas.

¿Qué zonas de CDMX reportan encharcamientos?

De acuerdo con los reportes compartidos hasta el momento, las principales afectaciones se concentran en la alcaldía Benito Juárez, particularmente en los siguientes puntos:

Avenida Coyoacán y Torres Adalid: acumulación de agua pluvial.

Metro Etiopía y sus inmediaciones: reportes de encharcamientos en la zona.

Colonia Santa Cruz Atoyac: calles anegadas tras las lluvias.

Félix Cuevas y Nicolás San Juan: inundación reportada en el cruce vial.

⚠️ ¡Toma tus precauciones! 🔵 Fuertes lluvias provocan encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México



⛈️☔ Una intensa lluvia nocturna registrada en la alcaldía Benito Juárez provocó la acumulación masiva de agua pluvial sobre Avenida Coyoacán, Torres Adalid y las… pic.twitter.com/LaCqya2eEs — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2026

Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar calles inundadas, ya que la profundidad del agua puede dificultar el paso de los vehículos. Los peatones también deben extremar precauciones para evitar caídas o exponerse a corrientes de agua.

La información sobre las afectaciones puede cambiar conforme avancen las labores de atención, por lo que se recomienda consultar los avisos de las autoridades capitalinas antes de realizar traslados por las zonas con reportes de inundación.

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MSL