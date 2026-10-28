‘Acabamos con los mapaches electorales, vamos por coyotes’: Sheinbaum por situación en INE

Al acusar que se emprendió una campaña para vincular a Guadalupe Taddei con Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su desarrollo profesional viene desde hace más de una década, con llegadas a cargos como autoridad electoral mientras Lorenzo Córdova Vianello fue presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el panista Guillermo Padrés fue gobernador de Sonora, estado de donde la exconsejera es originaria. Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la revisión a las contrataciones del Instituto no debe reducirse al periodo que manejó Taddei Zavala, sino de las gestiones pasadas

Claudia Sheinbaum Pardo expuso durante su conferencia matutina algunos de sus hallazgos durante la revisión que emprendió a los antecedentes de la polémica que orilló a Guadalupe Taddei a renunciar, entre los que destacó que las empresas contratadas por el INE hoy sujetas a cuestionamientos por conflicto de interés y otras anomalías, tienen estos vínculos contractuales con el árbitro electoral desde inicios de siglo, pero bajo otros nombres.

Bajo ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la revisión a las contrataciones del Instituto no debe reducirse al periodo que manejó Taddei Zavala, sino de las gestiones pasadas.

“Mi manera de decirlo es: acabamos con los mapaches electorales o ahora vamos a acabar con los coyotes electorales ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, transparentando desde entonces, cómo fue que se dio esto, con las sanciones correspondientes”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

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FGR