Videos muestran magnitud del accidente de choque de trenes en Toledo, España

Un fuerte accidente de dos trenes en Toledo, España ha dejado ya decenas de muertos y varios lesionados, mientras equipos de emergencia continúan laborando en el sitio del incidente.

Las imágenes del accidente ferroviario comenzaron a circular en internet y muestran las consecuencias de la colisión entre dos trenes. Los registros audiovisuales han llamado la atención por las condiciones en las que quedaron ambos los vagones afectados.

La difusión de estos videos ha ayudado a entender lo que sucedió en Toledo, España. En el sitio, aún continua la búsqueda por sobrevivientes y el rescate de varios de pasajeros que quedaron atrapados.

Un amigo está en el accidente de tren en Toledo, la situación es muy grave. pic.twitter.com/KGYrghylLa — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

Videos del accidente en Toledo, España

Uno de los videos más impactantes que se han compartido, muestra lo que parecen ser, minutos después del incidente, al interior de uno de los vagones que ha logrado mantenerse en la vía.

En el metraje, un pasajero graba hacía el exterior, en donde se ven los restos del otro tren volcado sobre la orilla de las vías, mientras que un hombre dice que se quedó sin su celular y otro más pide que busquen los dispositivos móviles.

🚨 Al menos 46 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo cerca de Urda, en Toledo, según el balance difundido por Protección Civil. 🇪🇸



El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 en la línea de alta velocidad… pic.twitter.com/5zmVRpQrki — Alternativo Digital (@AlternativoDig) October 28, 2026

Otro de los videos que circulan, muestra el exterior del accidente, enfocando lo que parece ser una parte de las vías del tren atravesando por completo un vagón. Estas imágenes se han difundido ampliamente en medios locales con el fin de explicar la dimensión de lo sucedido.

En esta escena, vía @TheObjective_es, se ve cómo la vía atravesó el carro numero 3 de uno de los trenes de Alta Velocidad que chocaron hoy en España cerca de Urda (Toledo), dejando un número de personas muertas que podría superar los 30, así como medio centenar de lesionados.… — Pascal (@beltrandelrio) October 28, 2026

Luego de la llegada de los equipos de emergencia, algunos pasajeros que lograron salir ilesos han grabado a distintas personas lesionadas siendo atendidas por paramédicos, mientras que algunos piden más ayuda.

Por otra parte, uno de los videos que más se ha compartido, es la grabación de una persona sobre las vías que muestra parte de los trenes que quedaron intactos, y explica que él no sabe cómo sucedió el choque pues en donde viajaba, se sintió un impacto nada más.

“Yo iba en cola y apenas lo hemos notado, ha sido simplemente un golpe muy fuerte”, dice el hombre mientras se acerca a un montón de fierros y enfoca la toma en donde se observa un vagón volteado.

esto lo ha grabado un pasajero, advierto que son imágenes duras. pic.twitter.com/ansc5BDVk3 — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) October 28, 2026

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