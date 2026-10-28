¿Quién era Fátima Báñez, la ex ministra que falleció en el accidente de tren en Toledo?

Un terrible accidente ferroviario se registró en Toledo, España, durante las primeras horas de este miércoles, se estima un saldo de 68 personas que perdieron la vida, y se presume que entre estas se encuentra la exministra Fátima Báñez.

Medios españoles aseguraron que el cuerpo sin vida de la exministra Fátima Báñez fue localizado durante las labores de rescate que continúan activas en la zona donde se registró la colisión de dos trenes.

La exministra viajaba a bordo del tren AVE que chocó este miércoles, pues se dirigía a Sevilla para el acto del Día de la Empresa, y tras el accidente, sus familiares se trasladaron hacia Huelva para poder conocer información sobre su paradero.

Hasta el momento no se ha confirmado la terrible pérdida de manera oficial, pues diversas instituciones y allegados a la exministra apuntaron que no se habían podido comunicar con ella, por lo que darían a conocer actualizaciones sobre la información oficial con la que cuenten.

🚨🇪🇸 Tragedia en España: el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo ha dejado al menos 64 personas fallecidas y decenas de heridos. Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate entre los vagones destrozados, mientras los pasajeros… pic.twitter.com/aS1wVtv6WW — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2026

Se pronuncian sobre el paradero de Fátima Báñez

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), informó que la quien fuera ministra de Empleo y Seguridad Social durante el fobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, viajaba en el tren AVE que se vio implicado en el accidente ferroviario de este 28 de octube.

Precisaron que no se contaba con información confirmada sobre su estado, por lo que enviaron su apoyo a los familiares y amigos; además, apuntaron que “la alcaldesa, Rocío Cárdenas, se ha puesto a disposición de toda la familia de Fátima Báñez”.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) confirmó que la presidenta de su Fundación, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo.

Apuntaron que, sobre la información en la que se confirma el fallecimiento de Fátima Báñez, no cuentan con una confirmación oficial, por lo que continúan a la espera “de de información contrastada y trasladamos nuestro apoyo y cercanía a su familia y allegados”.

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo



Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados pic.twitter.com/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dijo que “no hay angustia comparable a esa espera. La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido. Saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”.

Asimismo, durante el minuto de silencio organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), exigió que se realice una investigación gubernamental y una judicial de manera inmediata.

Urda (Toledo). 28-10-2026.



Dolor, solidaridad y exigencia. pic.twitter.com/hmDN1oDTm8 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

¿Quién es Fátima Báñez?

María Fátima Báñez García nació el 6 de enero de 1967 enn Los Yébenes, Toledo, y es conocida por su trayectoria política que inició en 1997, cuando fue consejera de Radio y Televisión de Andalucía.

Fátima Báñez cuenta con una licenciatura en Derecho, y otra en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), y los puestos políticos que ocupó fueron:

Diputada

Ministra de Empleo y Seguridad Social

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Vocal de la Comisión de Economía y Hacienda

Portavoz de la Comisión de Presupuestos

Vocal de la Comisión de Industria, Turismo, y Comercio

Vocal de la Delegación española en el Grupo de Amistad con la Cámara de Representantes de Japón

Coordinadora de la Presidencia del Partido Popular de Andalucía (PP-A)

Titular del despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Son 50 años impulsando la industria del metal asturiana, mirando al futuro. Enhorabuena a @FEMETALAstur. Gracias por la invitación para hablar de #IndustriaYTalento. La empresa es un espacio de confianza y el talento, el mejor activo estratégico. @FADEAsturias @Fundacion_Ceoe pic.twitter.com/GUlSszCXa5 — Fátima Báñez (@fatimaempleo) October 27, 2026

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