¿Cuántos muertos hay por el choque de trenes en España?

Durante las primeras horas de este miércoles se registró una tragedia en España, pues dos trenes colisionaron en Toledo, a la altura del punto kilométrico 118 de las inmediaciones de Urda.

El choque de los trenes AVE-Renfe, en el que viajaban 397 pasajeros; e Iryo, en el que iban 147 pasajeros, se registró alrededor de las 08:45 horas de este 28 de octubre, provocando que cuatro vagones se volcaran.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que los trenes de la línea se detuvieron tras el accidente; además, habilitaron puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones:

Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes

Sevilla-Santa Justa

Córdoba-Julio Anguita

Málaga-María Zambrano

Algunas de las víctimas de este terrible accidente fueron trasladadas a un centro de salud de Urda; con la finalidad de que recibieran la atención médica necesaria, mientras que quienes lo requieren, serán trasladados a un hospital en Toledo.

#AccidenteFerroviario



🚨 Imágenes de las labores de rescate de los efectivos del #GREIM y de #SeguridadCiudadana y de la evacuación de uno de los heridos por parte del #ServicioAéreo al Hospital 12 de Octubre.



🚔 Además de las unidades destacadas anteriormente, se han… pic.twitter.com/2KeZvGK2hu — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Cifra de personas fallecidas tras choque de trenes en España

El presidente de Castilla de La Mancha, Emiliano García Page, inforó que hasta el momento se tiene un conteo de 68 personas que lamentablemente perdieron la vida durante el choque de trenes en España.

En el lugar del incidente se encuentran al menos 300 elementos de la Guardia Civil; además, se desplegaron unidades de investigación caninas para poder rastrear víctimas con vida.

Precisó que las labores de rescate se mantendrán activas durante el día, y aseguró que “todos los dispositivos están activados y movilizados y así seguirán el tiempo que sea necesario”.

Mucho dolor y profundo pesar. Los últimos datos que tenemos son 68 fallecidos.



Todos los dispositivos están activados y movilizados y así seguirán el tiempo que sea necesario.



De nuevo, mi agradecimiento a todos los servicios, Protección Civil, GEACAM, el sistema sanitario,… pic.twitter.com/jXnX793koZ — Emiliano García-Page (@garciapage) October 28, 2026

Por medio de redes sociales, la Guardia Civil de España informó que se habilitaron 4 oficinas, con la finalidad de que los familiares de primer grado de las personas que viajaban a bordo puedan interponer una denuncia por desaparición.

Precisaron que se tomarán muestras de ADN para poder identificar a sus familiares, y solicitaron a la ciudadanía que despejen las vías de comunicación cercana al lugar del accidente para poder realizar tareas de evacuación de heridos y los trabajos de emergencia correspondiente.

Estas cuatro dependencias en las que los familiares de pasajeros a bordo de los trenes del accidente ferroviario de Urda, Toledo, puedan acudir se localizan en:

Madrid: Calle Batalla del Salado, 32, Madrid Zona de Andalucía: Avenida de Borbolla número 8, Sevilla Comandancia de Córdoba: Entrada por Avenida de los Mozaharabes, Córdoba Comandancia de Toledo: Avenida Barber número 42, Toledo

Estas son las dependencias que la #GuardiaCivil ha habilitado para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario:



📍Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla)… pic.twitter.com/dCKYtJsTFs — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

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