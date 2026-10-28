¿Cuántos muertos hay por el choque de trenes en España?

Durante las primeras horas de este miércoles se registró una tragedia en España, pues dos trenes colisionaron en Toledo, a la altura del punto kilométrico 118 de las inmediaciones de Urda.
El choque de los trenes AVE-Renfe, en el que viajaban 397 pasajeros; e Iryo, en el que iban 147 pasajeros, se registró alrededor de las 08:45 horas de este 28 de octubre, provocando que cuatro vagones se volcaran.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que los trenes de la línea se detuvieron tras el accidente; además, habilitaron puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones:
¿Quién era Fátima Báñez, la ex ministra que falleció en el accidente de tren en Toledo?
- Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes
- Sevilla-Santa Justa
- Córdoba-Julio Anguita
- Málaga-María Zambrano
Algunas de las víctimas de este terrible accidente fueron trasladadas a un centro de salud de Urda; con la finalidad de que recibieran la atención médica necesaria, mientras que quienes lo requieren, serán trasladados a un hospital en Toledo.
Cifra de personas fallecidas tras choque de trenes en España
El presidente de Castilla de La Mancha, Emiliano García Page, inforó que hasta el momento se tiene un conteo de 68 personas que lamentablemente perdieron la vida durante el choque de trenes en España.
En el lugar del incidente se encuentran al menos 300 elementos de la Guardia Civil; además, se desplegaron unidades de investigación caninas para poder rastrear víctimas con vida.
Precisó que las labores de rescate se mantendrán activas durante el día, y aseguró que “todos los dispositivos están activados y movilizados y así seguirán el tiempo que sea necesario”.
Por medio de redes sociales, la Guardia Civil de España informó que se habilitaron 4 oficinas, con la finalidad de que los familiares de primer grado de las personas que viajaban a bordo puedan interponer una denuncia por desaparición.
Precisaron que se tomarán muestras de ADN para poder identificar a sus familiares, y solicitaron a la ciudadanía que despejen las vías de comunicación cercana al lugar del accidente para poder realizar tareas de evacuación de heridos y los trabajos de emergencia correspondiente.
Estas cuatro dependencias en las que los familiares de pasajeros a bordo de los trenes del accidente ferroviario de Urda, Toledo, puedan acudir se localizan en:
- Madrid: Calle Batalla del Salado, 32, Madrid
- Zona de Andalucía: Avenida de Borbolla número 8, Sevilla
- Comandancia de Córdoba: Entrada por Avenida de los Mozaharabes, Córdoba
- Comandancia de Toledo: Avenida Barber número 42, Toledo
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