ICE pide retener a mexicano acusado de destruir monumento militar en EU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solicitó la retención del mexicano Miguel Alonso Maldonado Soriano, de 27 años, quien enfrenta cargos federales por los destrozos que presuntamente causó al monumento de Iwo Jima, en Virginia. Si un tribunal determina su responsabilidad, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

La petición migratoria surgió después de que una jueza estatal le concediera una fianza de 2 mil 500 dólares, pese a la oposición de la Fiscalía. Sin embargo, la solicitud de ICE abre la posibilidad de que permanezca bajo custodia federal una vez que sea liberado del centro penitenciario del condado de Prince William.

De acuerdo con esa agencia, Maldonado Soriano ingresó a Estados Unidos en 1999 y obtuvo en octubre de 2014 protección mediante el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por siglas en inglés), que permite a determinadas personas que entraron al país cuando eran menores de edad evitar temporalmente la deportación. Su autorización venció y las autoridades rechazaron una nueva solicitud de renovación el 23 de octubre de 2026.

El Departamento de Justicia informó que el mexicano enfrenta dos acusaciones federales por causar daños intencionales a propiedad gubernamental y destruir deliberadamente un monumento público que conmemora el servicio de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Operativo del ICE en Danbury, Connecticut, Estados Unidos en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

Agentes del condado de Prince William sorprendieron al hombre la noche del 21 de octubre, mientras golpeaba con un marro la escultura ubicada cerca de la base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico. Los policías lo detuvieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la comisaría de Garfield, en Woodbridge.

Según los documentos judiciales, los destrozos incluyeron la pérdida completa de la cabeza de una de las figuras militares, la destrucción de varios cañones de fusil y afectaciones en otras partes de la estructura. Las autoridades locales calcularon que las reparaciones podrían costar cientos de miles de dólares.

Durante una audiencia celebrada el lunes 26 de octubre, la jueza Petula Metzler, del Tribunal de Circuito del condado de Prince William, fijó una fianza de 2 mil 500 dólares y ordenó supervisión mediante un dispositivo de geolocalización, además de una evaluación de salud mental como condición para recuperar la libertad.

La magistrada expresó su preocupación por el estado del acusado y señaló que “para este tribunal está claro que estamos ante problemas de salud mental sin diagnosticar ni tratar”. Un detective declaró que los investigadores detectaron posibles alteraciones desde el momento de la detención, debido a las respuestas que Maldonado Soriano ofreció durante los interrogatorios.

Agentes del ICE realizan una detención en Illinois, EU, el 19 de septiembre de 2025. ı Foto: AP

Ante la autoridad judicial, la Fiscalía estatal presentó declaraciones en las cuales el hombre atribuyó sus acciones a supuestas instrucciones de un cantante de rap. También manifestó dificultades para distinguir la realidad, así como una exposición constante a contenidos violentos en redes sociales. Esas afirmaciones forman parte de la versión policial y no constituyen un diagnóstico médico.

Barry Zweig, abogado defensor, solicitó la libertad bajo fianza y destacó el arraigo de su cliente en Estados Unidos, país al que llegó cuando tenía aproximadamente un año. Expuso que estudió en escuelas de Virginia, trabajó en el sector de la construcción y tiene una hija que reside en esa entidad.

Otra parte de la audiencia abordó las amenazas de muerte que el acusado recibió a través de plataformas digitales después de que trascendieron los daños al monumento. La representación estatal pidió considerar ese riesgo para mantenerlo en prisión, pero Zweig rechazó que la posibilidad de agresiones por parte de terceros justificara prolongar su encarcelamiento.

Mientras tanto, la Fiscalía federal confirmó que Maldonado Soriano permanece bajo custodia de Virginia y deberá responder por los delitos que le atribuye el Departamento de Justicia. Los fiscales Charlie Ramírez y Edward Warner tienen a su cargo el expediente 1:26-mj-425 ante el Tribunal de Distrito para el Este de Virginia.

La escultura que sufrió los destrozos representa a los militares estadounidenses que izaron la bandera de su país durante la batalla de Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial. Félix de Weldon creó esta obra de piedra caliza, que forma parte de los espacios conmemorativos de la Infantería de Marina en Quantico.

Agentes de ICE en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

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LMCT