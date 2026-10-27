Elecciones en Israel, sin resultado claro; Netanyahu perdería mayoría en el Parlamento

Un cartel de campaña del partido Likud que muestra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a líderes de partidos de oposición, el domingo 18 de octubre de 2026.

Las elecciones en Israel no muestran un claro ganador, aunque existe la posibilidad de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pierda la mayoría en el Parlamento, según los sondeos a pie de urna difundidos este martes por la televisión israelí.

El bloque encabezado por el exjefe militar Gadi Eisenkot obtendría entre 52 y 53 escaños, frente a los cerca de 50 previstos para Netanyahu y aliados. Los “partidos árabes”, que no están alineados con ninguno, alcanzarían entre 17 y 18 lugares.

Aunque las cifras apuntan a un retroceso para el actual primer ministro, la oposición todavía enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios para gobernar. El resultado podría derivar en semanas de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas o, ante la falta de acuerdos, en la convocatoria de nuevos comicios.

No obstante, se espera que los resultados preliminares se conozcan en las próximas horas, mientras que el cómputo definitivo podría tardar varios días.

Oposición aventaja a Netanyahu, pero no tiene mayoría

El sistema parlamentario israelí cuenta con 120 escaños en la Knesset, por lo que se requieren al menos 61 para alcanzar una mayoría. Ningún partido ha conseguido por sí solo esa cantidad, de modo que la formación de coaliciones entre distintas fuerzas políticas es habitual para integrar un gobierno.

En este contexto, los partidos opositores tendrían que superar sus diferencias para desplazar a Netanyahu. Una de las alternativas sería que Eisenkot negociara una alianza con las formaciones de representación árabe, aunque ese acuerdo podría generar tensiones con otros sectores de la oposición y dificultar la integración de una coalición estable.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vota en las elecciones de Israel, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Reuters

La falta de una mayoría definida también podría favorecer a Netanyahu, quien tendría la posibilidad de permanecer como primer ministro interino mientras los partidos negocian la conformación de un nuevo gobierno.

Tras conocerse las proyecciones, Eisenkot consideró que los resultados reflejan una “desconfianza total” en Netanyahu. Por su parte, el líder de la oposición Yair Lapid sostuvo que el bloque oficialista había sufrido una “derrota dura”. “Es un colapso total y el público les dijo que se larguen a casa”, escribió en la red social X.

Gadi Eisencot, principal rival de Benjamín Netanyahu, vota en las elecciones de Israel, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Reuters

Las elecciones de este 27 de octubre sin las primeras en Israel desde la ofensiva de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó mil 200 personas muertas y otras 251 secuestradas, según los recuentos de Tel Aviv. Desde entonces Israel ha cometido un genocidio en Gaza, donde la cifra de palestinos asesinados asciende a 74 mil 382, según el balance del Ministerio de Salud gazatí al corte del 12 de octubre.

Bejamin Netanyahu, de 77 años, ha ocupado el cargo durante casi 19 de los últimos 30 años y ha logrado superar diversas crisis políticas. Su coalición, integrada por partidos de derecha, extrema derecha y sectores ultraortodoxos, ha mantenido una influencia importante, pese a las divisiones internas y las críticas a sus políticas.

Gadi Eisenkot, de 66 años, exjefe militar que perdió a un hijo y dos sobrinos durante la guerra en Gaza, se posicionó como el principal rival de Netanyahu. Se ha presentado como una figura centrista. Ingresó a la política hace cuatro años y formó parte del gabinete de guerra de Netanyahu tras los ataques de Hamás, pero renunció ocho meses después al cuestionar el liderazgo del primer ministro.

Con información de Reuters y AP.

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