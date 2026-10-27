ONU denuncia genocidio en Gaza

Mujeres y niños palestinos, entre escombros en la Ciudad de Gaza, ayer.

Una comisión independiente de la ONU denunció ayer que Israel continúa cometiendo genocidio en Gaza pese al alto al fuego y acusó a sus fuerzas de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en territorio palestino.

El informe señala que, desde octubre de 2025, Israel amplió el territorio bajo su control en Gaza de 53 a por lo menos 60 por ciento. Los disparos israelíes han matado a 196 palestinos en esa zona, incluidos mujeres y menores, según informó la comisión.

En Cisjordania, el organismo documentó asesinatos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual. El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre el riesgo de limpieza étnica ante la expansión de asentamientos y los desalojos de palestinos.

Israel rechazó las acusaciones y pidió disolver la comisión, al afirmar que el informe busca demonizar al país. Las conclusiones podrían ser utilizadas por fiscales internacionales para buscar justicia para las víctimas.

La guerra comenzó tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejaron mil 200 muertos y 251 rehenes en Israel. La ofensiva israelí ha causado más de 74 mil muertes palestinas, según el Ministerio de Salud de Gaza.