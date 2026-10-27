Las protestas en Francia continúan pese a cambios

El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a los medios en Marsella, ayer.

Los estudiantes franceses informaron ayer que mantendrán las protestas pese a las concesiones del gobierno para mejorar las condiciones educativas, mientras el presidente, Emmanuel Macron, advirtió que persiste el riesgo de nuevos disturbios y prometió medidas para atender las demandas sociales.

“No se cumplieron todas nuestras demandas. Seguiremos adelante el tiempo que haga falta”, declaró Louis Letoublon, representante estudiantil, tras reunirse con funcionarios en París.

El plan oficial contempla limitar el tamaño de algunos grupos escolares, destinar mil millones de euros a renovar campus universitarios y otorgar préstamos por cuatro mil millones para reparar escuelas. También prevé abrir 15 mil lugares en la educación superior y ajustar las becas conforme a la inflación.

El gobierno busca sustituir o modificar Parcoursup, la plataforma de admisión universitaria que estudiantes y docentes consideran injusta. El cambio podría concretarse para 2028. Sin embargo, la deuda pública, cercana a 120 por ciento del Producto Interno Bruto, complica la aprobación del presupuesto.

“Está claro que tenemos que aliviar la presión que se siente en el sistema educativo”, afirmó el ministro de Educación, Édouard Geffray.

El Dato: En los mercados, la venta masiva de bonos franceses se detuvo después de que Moody’s decidiera no rebajar la calificación de la deuda soberana de Francia.

Más violencia. Durante una visita a Marsella, donde recorrió instalaciones municipales dañadas durante los saqueos del 17 de octubre, Emmanuel Macron advirtió que la manifestación del sábado 31 representa un nuevo riesgo.Atribuyó parte de los actos vandálicos a las redes sociales, que, dijo, “dañan la democracia” porque polarizan y permiten organizar acciones violentas. Descartó por ahora declarar el estado de emergencia, aunque señaló que no está descartado si la situación empeora.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que mil 435 personas fueron detenidas durante las manifestaciones del sábado. También reportó enfrentamientos entre grupos organizados de extrema derecha y activistas de extrema izquierda en Niza y Montpellier.

800 Mil personas participaron el 17 y 24 de octubre en protestas

SIGUEN las demandas. En tanto, los chalecos amarillos realizarán cacerolazos el viernes frente a la Asamblea Nacional, en defensa de las libertades públicas y contra las restricciones a las manifestaciones. Para el sábado 31 se prevén concentraciones en defensa del poder adquisitivo. Mientras, los sindicatos mantienen una huelga y movilizaciones para el 5 de noviembre, en demanda de mejores salarios, pensiones, servicios públicos, empleo e industria.

Por su parte, la Asamblea Nacional debatirá el miércoles la reforma de la educación secundaria y los cambios a Parcoursup, pero no habrá votación. Manuel Bompard, coordinador de La Francia Insumisa, criticó el procedimiento y afirmó que un debate sin votación “no será más que un nuevo ejercicio de engaño”.

En tanto, el gobierno informó que incorporó a dos mil profesores sustitutos de los tres mil para cubrir ausencias. Asimismo, una encuesta situó a la ultraderechista Marine Le Pen con 32 por ciento de apoyo, frente a 17 por ciento del izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Se señala que Le Pen lo vencería en una segunda vuelta presidencial.