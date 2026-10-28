Audios revelan orden del centro de control al AVE antes del choque de trenes en España

Las comunicaciones entre el centro de control ferroviario de Atocha y los maquinistas de dos trenes que chocaron en Urda, Toledo, España, revelaron las instrucciones que recibieron minutos antes del accidente, en el que murieron al menos 68 personas, de acuerdo con los reportes difundidos el 28 de octubre de 2026.

En una de las grabaciones, un trabajador del centro de control de Adif pidió al maquinista del tren AVE 20280 que desconectara y volviera a conectar el sistema de seguridad LZB, para después reanudar la circulación con “marcha normal”.

La indicación se produjo a las 08:36 horas, cuando el sistema presentaba problemas.

Los audios también muestran que la conductora del tren Iryo 6076, que se encontraba detenido en las inmediaciones de Urda, se comunicó con el centro de control para informar sobre las dificultades que enfrentaba para continuar su recorrido. Una de sus llamadas ocurrió pocos minutos antes de la colisión.

De acuerdo con las grabaciones difundidas por medios españoles, el maquinista del AVE se comunicó con el centro de control después de reportar una falla relacionada con el sistema LZB, utilizado para la supervisión y protección de la circulación ferroviaria.

Durante la conversación, el personal de Atocha le indicó desconectar y volver a conectar el sistema y reanudar la marcha bajo el sistema BSL, con velocidad normal. El maquinista repitió las instrucciones para confirmar que había entendido la indicación.

La maquinista del Iryo avisó que seguía detenida

A las 08:41 horas, la conductora del Iryo 6076 informó al centro de control que había sufrido una pérdida de transmisión y que permanecía detenida ante la señal de entrada de Urda.

En esa comunicación, el personal de Atocha también le indicó desconectar y volver a conectar el sistema, para después reanudar la marcha normal bajo el BSL. No obstante, el tren continuó detenido debido a los problemas que presentaba para reiniciar el sistema de seguridad.

En una llamada posterior, la maquinista volvió a advertir que el tren no le permitía reiniciar el LZB y que, por esa razón, seguía detenida ante la señal.

Según la reconstrucción de las conversaciones, el aviso se produjo aproximadamente cinco minutos antes del accidente.

¿Qué se investiga sobre las comunicaciones?

Las grabaciones pusieron bajo escrutinio las decisiones tomadas por el centro de control, en particular la autorización para que el AVE continuara con marcha normal y la respuesta ante los avisos de la conductora del Iryo.

La secuencia de comunicaciones deberá analizarse junto con los registros técnicos de los trenes, la señalización y los protocolos ferroviarios para determinar cómo influyeron las instrucciones en el desarrollo del accidente.

Los audios permiten reconstruir parte de lo ocurrido antes de la colisión, pero la determinación de las causas y de las posibles responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de la investigación.

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MSL