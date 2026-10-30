Marina recuerda el legado de Frida en los 60 años del Plan Marina

La Secretaría de Marina (Semar) recordó el legado de Frida, la perrita rescatista que se convirtió en símbolo de esperanza y solidaridad, en el marco del 60 aniversario del Plan Marina, programa de ayuda humanitaria que brinda atención a la población ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

A través de un comunicado, la Semar destacó que, a cuatro años del fallecimiento de Frida, la labrador permanece en la memoria de la Armada de México por su participación en diversas operaciones de búsqueda y rescate.

Enfatizó que su desempeño contribuyó a visibilizar la importancia de los binomios caninos en las labores de auxilio.

Frida se convirtió en símbolo de las labores de rescate de la Marina. ı Foto: Semar

Marina destaca labor de los binomios caninos en ayuda humanitaria

La Marina explicó que los binomios caninos, integrados por una persona y un perro, trabajan mediante el adiestramiento, la confianza y la coordinación para localizar y auxiliar a personas en situaciones de riesgo.

En el marco de las seis décadas del Plan Marina, la institución destacó que este mecanismo ha permitido brindar asistencia dentro y fuera del país.

Entre sus intervenciones internacionales, destacó, figuran las operaciones de ayuda tras el tsunami de Indonesia, en 2004; los huracanes Katrina, Stan y Wilma, en 2005, y el terremoto de Haití, en 2010.

La dependencia también resaltó los resultados del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, mediante el cual brindó 114 mil 928 consultas durante el periodo 2024-2025, una cifra récord que permitió acercar servicios de salud a comunidades alejadas.

Los binomios caninos son aliados del Plan Marina en emergencias. ı Foto: Semar

La Semar señaló que los binomios caninos continúan como aliados fundamentales del Plan Marina, cuyo propósito, reiteró, es proteger la vida y el bienestar de la población afectada por emergencias y desastres naturales.

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