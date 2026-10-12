Semar evacúa a 616 personas ante riesgos por huracán Simón

La Secretaría de Marina (Semar) evacuó a 616 personas de comunidades bajo riesgo por el huracán Simón, mientras el Gobierno federal desplegó una fuerza inicial de aproximadamente 6 mil 500 elementos en Sinaloa para enfrentar las posibles afectaciones del fenómeno, cuya trayectoria mantiene bajo alerta el litoral del Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, hasta las 18:00 horas de este lunes, el ciclón avanzaba de manera paralela a las costas de Nayarit, con pronóstico de lluvias muy fuertes durante la noche en el sur de Sinaloa, el litoral y occidente nayarita, así como en el oeste de Jalisco.

De acuerdo con las previsiones, las rachas de viento alcanzarán entre 90 y 100 kilómetros por hora, con oleaje de cuatro a seis metros en las costas jaliscienses, aunque ambas condiciones disminuirán de manera gradual. Para las zonas centro y sur del territorio sinaloense, así como Nayarit, se esperan velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta 3.5 metros.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó la primera sesión del Puesto de Comando en Mazatlán, donde representantes de dependencias federales, estatales y municipales acordaron las medidas para proteger a las comunidades expuestas a inundaciones, marejadas y deslizamientos de tierra.

Durante el encuentro, Velázquez Alzúa informó que la fuerza de tarea interinstitucional cuenta inicialmente con unos 6 mil 500 efectivos, cantidad que aumentará este martes con la incorporación de personal de las instituciones que participan en el operativo.

La Armada de México, por su parte, dispone de 5 mil 683 elementos en los diferentes mandos de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán. Además, mantiene diez Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), integradas por aproximadamente 600 especialistas en Sinaloa y Nayarit, para atender contingencias derivadas del ciclón.

Como parte de las acciones de protección, personal naval y autoridades locales trasladaron a 616 habitantes a albergues, mientras las corporaciones federales identificaron las localidades con mayor exposición a inundaciones y deslaves para reforzar los recorridos preventivos.

Las instituciones también revisaron las condiciones de los refugios temporales y establecieron puntos estratégicos para colocar maquinaria pesada, con el propósito de facilitar el retiro de escombros y la reapertura de caminos y carreteras una vez que las condiciones meteorológicas permitan efectuar estas labores.

En materia de asistencia humanitaria, la Semar mantiene disponibles más de mil 300 despensas y 5 mil 745 litros de agua embotellada. Protección Civil confirmó, además, la distribución estratégica de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para auxiliar a los habitantes que pudieran resultar afectados.

El huracán #Simón categoría 2, continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.



Con vientos de hasta 155 km/h y rachas de 194 km/h, genera lluvias, tormentas eléctricas, fuertes vientos y oleaje elevado en Islas Marías, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.… pic.twitter.com/F94fKiz6gr — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 13, 2026

Al operativo se incorporaron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de la Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Cruz Roja Mexicana y autoridades sinaloenses.

Fuera de Sinaloa, elementos navales efectuaron labores de limpieza en La Manzanilla y Pérula, Jalisco, además de recorridos en siete poblaciones costeras de Cabo Corrientes. Las autoridades habilitaron 20 refugios en Tomatlán y dos más en Cruz de Loreto para ofrecer resguardo a quienes lo requieran.

Respecto a las condiciones marítimas, la dependencia informó que permanecen cerrados a toda navegación los puertos de Rosarito y San Felipe, Baja California, así como Puerto Libertad y Puerto Peñasco, Sonora.

El pronóstico meteorológico también contempla precipitaciones muy fuertes en Chiapas y lluvias fuertes en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del centro y norte del territorio nacional, debido a la interacción de diversos fenómenos atmosféricos.

Ante el riesgo que representan las precipitaciones, Protección Civil pidió a la ciudadanía evitar el cruce de ríos, arroyos y zonas inundadas, identificar los refugios cercanos a sus domicilios y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente en comunidades asentadas sobre laderas o terrenos bajos.

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LMCT