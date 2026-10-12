PT insiste en nuevas encuestas para definir candidaturas en cuatro estados tras designaciones de Morena

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, insistió en realizar nuevas encuestas definitivas para elegir candidaturas en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León, una vez que Morena concluya su proceso interno, y advirtió que el partido guinda se desplaza hacia el centro-derecha rumbo a las elecciones de 2027.

El legislador sostuvo que el PT respeta los procesos de Morena, pero demandó que, donde existan dudas o inconformidades, se aplique una encuesta científica con metodología acordada entre las fuerzas políticas, para evitar imposiciones.

“Lo que planteamos nosotros es que, al terminar el proceso de Morena, hagamos medición definitiva donde haya dudas o inquietudes por parte del PT o del [Partido] Verde”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sandoval Flores precisó que los perfiles que impulsa el PT son Raúl Morón Orozco para Michoacán, Joel Padilla Peña para Colima, Geovanna Bañuelos de la Torre para Zacatecas y Jesús Elizondo Salazar para Nuevo León. Afirmó que las mediciones deben construirse mediante una propuesta compartida y no quedar bajo control exclusivo de Morena. “Nadie dice que no lleva mano [la designación de candidatos], pero tampoco que atropelle”, advirtió.

Sobre Michoacán, donde Morena designó al exfiscal Carlos Torres Piña como coordinador estatal, el diputado respaldó que el senador con licencia Raúl Morón, quien mantiene su inconformidad, realice recorridos para recoger opiniones de militantes y simpatizantes. Consideró que la valoración definitiva debería hacerse a finales de noviembre y defendió su trayectoria como hombre de izquierda, con principios.

Carlos Torres Piña fue presentado como coordinador de Morena en Michoacán, el 14 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

PT cuestiona rumbo de la 4T: ‘se está moviendo al centro-derecha’

También llamó a debatir el rumbo de la coalición y cuestionó si Morena conserva los principios de la Cuarta Transformación.

“¿Seguimos siendo 4T o no? Porque ahí yo coincido con mi dirigente nacional, el profe Alberto Anaya. Y sentimos que como está hasta ahora, se está moviendo al centro-derecha. Y no queremos nosotros ir para allá, el PT quiere centro-izquierda, izquierda de a deveras”, subrayó.

Sandoval Flores sostuvo que la continuidad de la alianza depende de Morena y recordó que el PT ha planteado tres escenarios para 2027: competir por su cuenta en 17 estados, hacerlo sin alianza en algunas entidades o mantener la coalición en todo el país. Afirmó que el PT acompaña a Andrés Manuel López Obrador desde 1994, antes de que existiera Morena, y que también respaldó la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumó a la alianza hasta 2021 y atribuyó a errores y “soberbia” de Morena la pérdida de la mayoría calificada en esa contienda; advirtió que debe evitarse repetirlo en 2027.

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