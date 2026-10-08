PT alerta corrimiento de Morena al centro político por presiones de EU

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, advirtió un corrimiento de Morena hacia el centro por presiones de Estados Unidos y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que ese instituto político compita solo en algunas entidades en 2027, sin que ello implique una ruptura con ese partido.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”, dijo a medios en la sede de la Cámara alta.

Aunque el PT mantiene su apuesta por una coalición total con Morena y sus aliados, Anaya Gutiérrez reconoció que no observa voluntad suficiente para concretarla y planteó la posibilidad de acuerdos parciales, dependiendo de cada entidad y del tipo de elección.

El Dato: Hasta el martes, el PT seguía sin tener una fecha para las encuestas espejo que ha demandado a Morena, para definir si mantiene o no sus alianzas, dijo Geovanna Bañuelos.

“Sería deseable la coalición total, pero no creo que haya voluntad para ir a una coalición total. Nuestro partido está en la idea de una coalición total”, afirmó el también dirigente nacional del instituto político.

Explicó que para 2027 deberán definirse acuerdos en cuatro niveles: gubernaturas, elecciones federales para la Cámara de Diputados, ayuntamientos y congresos locales. Cada uno, señaló, requiere convenios y está sujeto a distintos marcos jurídicos.

El senador sostuvo que el PT tiene experiencia para competir por su cuenta y recordó anteriores procesos en los que el partido participó sin coalición: “Siempre hemos ido solos. En 94 fuimos solos, en 97 fuimos solos, en 2003 fuimos solos, en 2009 fuimos solos y aquí estamos”.

Sobre Zacatecas, donde existen diferencias en torno a la definición de la candidatura, Anaya Gutiérrez dijo que el asunto continúa en valoración dentro de la Comisión Nacional de Candidaturas de los tres partidos. No descartó que el PT pueda competir por separado, aunque evitó anticipar una decisión.

“No traigo información, pero entiendo que están trabajando los temas y es parte del debate en la Comisión Nacional de Candidatos”, señaló. Al ser cuestionado sobre un eventual cambio de candidata, respondió: “Déjame tener elementos suficientes”.

Anaya Gutiérrez también fue cuestionado sobre si Morena continúa siendo un aliado confiable para el PT, en el marco del 15 aniversario de ese instituto político. Respondió que son respetuosos de su conducción, pero expresó preocupación por la orientación que pudiera tomar el movimiento.

“Nos preocuparía que este país agarrara, por presiones de los norteamericanos, un sesgo al centro de ellos”, afirmó.

El dirigente petista sostuvo que la presión estadounidense no se limita a los partidos o a los gobiernos, sino que alcanza al país en su conjunto: “La presión norteamericana está más fuerte de lo que nosotros pensamos. Creo que no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas. Creo que nos hace falta más sentido de alerta”.

Respecto a la definición ideológica de Morena, Anaya Gutiérrez señaló que existen distintas corrientes dentro del partido, mientras que el PT, afirmó, mantiene una postura clara en la izquierda.

“Nuestro partido resolvió ir a la izquierda, desde sus orígenes y ahí seguimos”, declaró el petista.

Sobre las posibilidades electorales de Morena y sus aliados en 2027, el coordinador petista evitó hacer pronósticos y señaló que dependerán de cómo se resuelvan las alianzas en los distintos niveles de competencia.

“Todo depende de cómo nos acomodemos en estos cuatro niveles actuales”, refirió Anaya González.

Morón y Salgado abren vía de ruptura

| Por Claudia Arellano |

Las diferencias por las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán y Guerrero mantienen abierta la posibilidad de que el Partido del Trabajo (PT) impulse a Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio, respectivamente, rumbo a 2027.

En Michoacán, el senador Raúl Morón habría tomado la decisión de competir bajo las siglas del PT, aunque con una condición: que Morena no reponga el proceso mediante el cual designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con información en Michoacán, de fuentes cercanas al equipo político de Morón el senador tiene previsto hacer pública su posición el próximo sábado, durante una reunión en el Centro de Convenciones de Morelia, a la que se prevé la asistencia de alrededor de mil 500 personas.

El Tip: EL diputado petista Reginaldo Sandoval aseguró en entrevista que no está descartada una eventual candidatura de Tatiana Clouthier por ese partido en Nuevo León.

La misma versión sostiene que Morón no estaría buscando una negociación por cargos o posiciones dentro de Morena, sino que exigiría la reposición del procedimiento interno, al considerar que las encuestas no favorecieron a Torres Piña.

El conflicto tiene como antecedente la definición de Carlos Torres Piña como coordinador de Morena en Michoacán el pasado 14 de septiembre. La decisión dejó fuera a Morón, quien había contado con el respaldo del PT durante el proceso.

El propio PT ha expresado públicamente su inconformidad con la manera en que Morena ha definido a sus coordinadores estatales rumbo a 2027. La dirigencia petista cuestionó particularmente los resultados en entidades como Michoacán y Zacatecas y abrió la posibilidad de que el partido compita por separado en algunos estados.

En Guerrero, la situación presenta otra particularidad. Morena designó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal, mientras Félix Salgado Macedonio ha cuestionado el proceso y exigido que se hagan públicos los resultados de una encuesta espejo en la que, según afirmó, él habría obtenido el primer lugar. El senador con licencia sostuvo que dicha medición fue acordada con la dirigencia nacional de Morena y que, aunque no tendría validez para definir formalmente la candidatura, permitiría transparentar el respaldo ciudadano con el que cuenta.

Salgado también pidió a militantes y simpatizantes no asumir candidaturas antes de los tiempos legales y recordó que en 2021 tanto él como Morón quedaron fuera de la contienda por decisiones de las autoridades electorales relacionadas con la fiscalización de gastos de precampaña.

Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que Félix Salgado haya aceptado ser candidato del PT, por lo que la versión sobre una eventual postulación petista se mantiene como una posibilidad dentro del escenario de tensión entre ambos partidos.

El antecedente, sin embargo, resulta relevante porque el PT ha advertido que analiza competir en solitario en algunas entidades después de manifestar su desacuerdo con las decisiones de Morena. El partido ha señalado que el proceso de selección de coordinadores no habría reflejado las mediciones internas que esperaba en algunos estados.