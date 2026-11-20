Las obras en el centro médico requirieron una inversión pública de cinco millones de pesos y abarcaron la renovación completa de pisos, plafones, muros, acabados y tomas para gases medicinales.

Los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur cuentan nuevamente con servicios quirúrgicos en el Hospital General de La Paz, donde reanudaron actividades tres quirófanos, la Central de Equipos y Esterilización, además de la sala de recuperación.

Las obras en el centro médico requirieron una inversión pública de cinco millones de pesos ($MXN). Las mejoras benefician de forma directa a la población que requiere intervenciones programadas y de urgencia en la entidad.

La intervención física del inmueble abarcó la renovación completa de pisos, plafones, muros y acabados. Asimismo, personal técnico efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, redes hidráulicas y sanitarias, así como de las tomas para gases medicinales.

Reabren tres quirófanos en el Hospital General del ISSSTE

Con la reactivación de estas salas, el personal especialista del hospital retomó los procedimientos quirúrgicos en áreas prioritarias como cirugía general, ortopedia, traumatología, ginecología, urología, oncología quirúrgica, cirugía plástica, oftalmología, angiología y cirugía de tórax.

Sobre la entrega de los trabajos, el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, confirmó a través de sus canales oficiales la conclusión de las obras, resaltando el impacto operativo que tendrá la disponibilidad de las tres salas quirúrgicas para los usuarios sudcalifornianos.

El funcionario detalló que los trabajos forman parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos. Este esquema busca fortalecer las condiciones físicas y técnicas de los espacios para garantizar la higiene, seguridad y funcionalidad operacional durante las intervenciones.

Los derechohabientes del ISSSTE en Baja California Sur cuentan nuevamente con servicios quirúrgicos en el Hospital General de La Paz, donde reanudaron actividades tres quirófanos. ı Foto: Especial.

La entrega de estas instalaciones en La Paz corresponde al punto seis de la estrategia institucional denominada “12 acciones para 120 días”, impulsada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicha estrategia contempla la rehabilitación y equipamiento gradual de 55 quirófanos en diversas entidades del país. El plan abarca el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la adquisición de insumos médicos y la contratación de personal de salud.

Finalmente, las autoridades del sector salud destacaron que estos proyectos buscan abatir el rezago en procedimientos quirúrgicos y garantizar la atención médica continua en las unidades hospitalarias de la República Mexicana.

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JVR