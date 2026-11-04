Anuncia CSP plan de 12 acciones en 120 días para fortalecer al ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentó este martes un plan de atención integral de 12 acciones que espera cumplir en 120 días para mejorar la prestación de servicios de salud a sus derechohabientes.

En la conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un plan similar al que hace una semana se expuso para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que próximamente también se llevará al IMSS-Bienestar.

“Vamos avanzando (...) Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital”, refirió la mandataria.

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El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que los primeros puntos del plan son concluir siete obras en marcha de hospitales, clínicas y unidades de medicina familiar, el arranque en la construcción de otras cinco unidades, así como la “profundización” de la rehabilitación en otras nueve instalaciones.

El Dato: En 2 años se construyeron 5 hospitales en Torreón, Tlajomulco, Acapulco, Tampico y Cuernavaca, y se abrieron 12 nuevas unidades de Medicina Familiar y 133 consultorios.

En este punto destaca la edificación de 100 nuevos consultorios que integrarán el Servicio Universal de Salud (SUS) y la conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos.

Adicionalmente se contempla la contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales; la construcción de cien nuevos consultorios, la conclusión y rehabilitación de 55 quirófanos.

También se proyecta la adquisición de 75 equipos electrodomésticos; mantenimiento en cinco mil equipos de aire acondicionado, a 130 plantas de emergencia, la sustitución de 21 elevadores y el mantenimiento preventivo en 87 elevadores. Asimismo, la compra de 130 equipos médicos de alta tecnología para 103 unidades: 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos.

Batres Guadarrama subrayó que se garantizará el abasto de medicamento a los pacientes, con metas como mantener el porcentaje de abasto general arriba del 97 por ciento; mantener un porcentaje superior a 95 por ciento en todas sus unidades y también se espera que haya un 100 por ciento de recetas electrónicas en las unidades médicas.

La presidenta de México, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional ı Foto: Especial

Para la salas de urgencias se remodelarán 64; habrá garantía de nuevo equipamento con 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 102 monitoreo de signos vitales y 840 sillas cama para familiares.

En esto se habilitarán 50 consultorios de atención continua dentro de las unidades; se eliminará el trámite previo de vigencia de derechos y se implementará un protocolo de atencipon prioritaria a poblaciones vulnerable. También se espera abatir el rezago quirúrgico de hernias, vesícula, cataratas, próstata, rodilla y mínima invasión y duplicar el número de consultas por telemedicina.

Además, informó que, de 2025 a 2026, se han adquirido 710 nuevas ambulancias que sustituyen a 486, dos mil 275 camas eléctricas para hospitalización, 927 camillas radiotransparentes para salas de urgencias, 330 camas para unidades de cuidados intensivos, 166 equipos de rayos X de alta gama, se han rehabilitado y equipado 121 quirófanos, 47 quirófanos nuevos y 879 equipos nuevos de telemedicina.

Asimismo, se han incorporado cuatro mil 78 especialistas, siete mil 605 trabajadores basificados, 51 mil 173 han sido renivelados y 20 mil 917 fueron beneficiados con la ampliación voluntaria de su jornada laboral de 6 a 8 horas.

Y avanza IMSS en pagos, contrataciones, equipos…

| Por Yulia Bonilla |

A siete días de que la Federación puso en marcha el Plan Integral de 120 días en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya se dieron los primeros avances en los pagos a más de medio millón de trabajadores, así como en la contratación de personal y la adquisición de equipos.

Al presentar un balance del plan de 12 acciones, el director del Seguro, Zoé Robledo, expuso que entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se realizó el primer pago correspondiente al aumento salarial de ocho por ciento a 565 mil trabajadores activos, así como a 370 mil jubilados y pensionados, extrabajadores del IMSS.

10 Mil 939 trabajadores serán basificados en el instituto

Paralelamente, destacó en conferencia que comenzó la basificación para 10 mil 939 personas que apoyaron en la pandemia de Covid-19.

Sobre la contratación de dos mil 500 médicos especialistas, recordó que el registro estará habilitado el 18 y 19 de noviembre en la Bolsa de Trabajo del IMSS. En cuanto a la compra de equipos necesarios en las unidades hospitalarias, comentó la adquisición de 67 mastógrafos que ya están en operación y dos de los tres aceleradores lineales; también 15 angiógrafos estarán listos al cierre de noviembre y se instalarán 28 tomógrafos.

Respecto a la adquisición de dos mil 917 equipos médicos móviles, Zoé Robledo refirió que el viernes salieron del Almacén Central de Vallejo 47 equipos para 39 hospitales que ya están en operación, son ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores.

Para el 16 de noviembre se contempla la llegada de mil 321 sillones clínicos reclinables para los servicios de Urgencias. La compra también incluye 6 mil 195 camas hospitalarias, 5 mil 851 camillas y mil 977 sillas de ruedas. Adicionalmente, mediante la Fundación IMSS se entregarán 800 sillas cama para familiares de pacientes; las primeras 215 llegaron al Hospital General de Zona No. 1 de Orizaba, Veracruz.