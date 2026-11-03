Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia programa de 12 acciones en 120 días para el ISSSTE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se implementará el programa emergente de 12 acciones en 120 días para fortalecer el sistema de salud, el cual ya está puesto en marcha en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que próximamente también se llevará al IMSS Bienestar.

“Vamos avanzando (...) Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que con la estrategia de 12 acciones en 120 días:

Se concluirán obras: En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Hospital General de Chetumal, Quintana Roo; Hospital General “Vasco de Quiroga” en Morelia, Michoacán; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Estado de México; las Unidades de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero, de Jiquilpan, Michoacán, y de Paracho, Michoacán. Iniciarán obras: Rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango y del Hospital General “Darío Fernández”, en la Ciudad de México. Y la construcción de los Centros de Salud con Servicios Ampliados en Villahermosa, Tabasco, y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se construirán 100 nuevos consultorios ISSSTE que integrarán el Servicio Universal de Salud (SUS). Continuarán y se profundizarán las obras de rehabilitación integral del Hospital “Fernando Ocaranza” de Hermosillo, Sonora; de la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero; Hospital General de Cancún; Quintana Roo; los Centros de Salud de Servicios Ampliados de Rincón de Romos, Aguascalientes y Texcoco; la Clínica Hospital de Cherán, en la Meseta P’urhépecha de Michoacán; el Hospital General de Tlatelolco, Ciudad de México; la Clínica Geriátrica de Acapulco, Guerrero, y la Clínica Hospital de Pachuca, Hidalgo. Contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales. Conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos. Mantenimiento: Adquisición de 75 equipos electromecánicos, mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado, de 130 plantas de emergencia, de 87 elevadores y sustitución de 21. Adquisición de 130 equipos de alta tecnología para 103 unidades médicas: Serán 69 tomografías, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos. Abasto de medicamento: Mantener el porcentaje de abasto general al 97 por ciento, al 95 por ciento en todas las unidades médicas y al 100 por ciento de receta electrónica en las unidades médicas. Remodelación de 64 Salas de Urgencias: Remodelaciones y compra de equipamiento con 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares. Habilitación de 50 consultorios de atención continua dentro de las unidades. Eliminación del trámite previo de vigencia de derechos. E implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables Abatir rezagos quirúrgicos, particularmente en operaciones de hernias, vesícula, cataratas, próstata, rodilla y operaciones de mínima invasión. Duplicar el número de consultas de telemedicina.

Además, informó que en lo que va del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han adquirido 710 nuevas ambulancias que sustituyen a 486, 2 mil 275 camas eléctricas para hospitalización, 927 camillas radiotransparentes para salas de urgencias, 330 camas para unidades de cuidados intensivos, 166 equipos de rayos X de alta gama, mil sillones reposet para salas de urgencias, 70 autoclaves, 243 electrocardiógrafos, 13 robots quirúrgicos: 9 Da Vinci y 4 Rosa y 1 acelerador lineal. Además se han rehabilitado y equipado 121 quirófanos, 47 quirófanos nuevos, 5 cuartos azules y 879 equipos nuevos de telemedicina.

Asimismo se han incorporado 4 mil 78 especialistas, 7 mil 605 trabajadores basificados, 51 mil 173 trabajadores han sido renivelados y 20 mil 917 trabajadores fueron beneficiados con la ampliación voluntaria de su jornada laboral de 6 a 8 horas. Se construyeron cinco nuevos hospitales en Torreón, Tlajomulco, Acapulco, Tampico y Cuernavaca, Morelos, se abrieron 12 nuevas unidades de Medicina Familiar y 133 nuevos consultorios.

Avanza programa emergente de 12 acciones en 120 días en el IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, puntualizó que este programa emergente avanza en sus 12 acciones.

Incremento Salarial: 565 mil 339 trabajadores y trabajadores, así como 370 mil 537 jubilados y pensionados recibieron el aumento del 8 por ciento. Básicifiación de 10 mil 939 trabajadores: A la fecha 3 mil 600 ya tienen base, es decir un avance del 33 por ciento de la meta. Contratación de Médicos: Se abrirán 2 mil 500 plazas. Este martes 3 de noviembre será publicada en la página: Se abrirán 2 mil 500 plazas. Este martes 3 de noviembre será publicada en la página: https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/publico/inicio-sesion Instalación de 100 equipos médicos de alta tecnología: Está en marcha el montaje de 28 tomógrafos, 2 aceleradores lineales ya están en funcionamiento y uno está en proceso, estarán listos a fin de mes 15 angiógrafos, y 67 mastógrafos ya están en operación. Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos móviles: 47 equipos ya están instalados y en uso en 39 hospitales. Adquisición de mobiliario médico y no médico: A partir del 16 de noviembre llegan mil 321 sillones reclinables y están en proceso de compra 6 mil 195 camas de hospitalización y urgencias, 5 mil 851 camillas, mil 977 sillas de ruedas y 800 sillas cama para familiares. Mantenimiento de instalaciones: Empiezan a instalarse 63 elevadores. Garantía de insumos, material y medicamentos: Se realiza una compra emergente con una inversión de 88.4 millones de pesos. Garantía de surtimiento completo de medicamentos en farmacia: Se realiza una compra para cubrir proveedurías. Además ya inició la puesta en marcha de la receta colectiva digital en 98 hospitales a través de : Se realiza una compra para cubrir proveedurías. Además ya inició la puesta en marcha de la receta colectiva digital en 98 hospitales a través de https://recetacompleta.gob.mx/login Abatimiento del rezago quirúrgico: se realizaron 561 cirugías en un fin de semana en 20 hospitales. Citas de especialidad sin cierre de agendas en fin de año: A partir del 15 de noviembre habrá consulta de noche y fin de semana. Fortalecimiento de urgencias y trato digno: Los familiares podrán informarse del estado de salud de su familias a través de un SMS.

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