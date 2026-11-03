¿Por qué están pidiendo mochilas de emergencia en México?

En redes sociales comenzaron a circular diversas teorías sobre los recientes consejos por parte de varios países para que sus ciudadanos prepararan una mochila de emergencia, y en La Razón de compartimos por qué en México también se emitió la recomendación.

El pasado 1 de noviembre una publicación por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comenzó a encender alertas en redes sociales, pues en esta compartían los elementos que debe tener una mochila de vida, o mochila de emergencia.

Diversos internautas aseguraban que posiblemente algo malo iba a suceder no solamente en México, sino en el mundo, y debido a esto las autoridades de diversos países habían compartido cómo deben prepararse las mochilas de emergencia.

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Pese a que en México esta información se comparte constantemente por las autoridades de Protección Civil, las dudas continuaban activas en redes sociales, pues señalaban la posible relación que podría tener con el comunicado de la Embajada de México en Arabia Saudita.

pic.twitter.com/GFttRSGq75 — Embajada de México en Arabia Saudita (@Embamex_ASA) November 1, 2026

Protección Civil señala por qué se publicó la mochila de emergencia

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este 3 de noviembre que las publicaciones que se han realizado sobre la mochila de emergencia forman parte de las acciones y herramientas permanentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta campaña está orientada a fortalecer la seguridad, bienestar, y preparación de las familias mexicanas ante cualquier posibile eventualidad o desastre natural, de acuerdo con la CNPC.

Apuntaron que las guías se difunden de manera periódica para que la ciudadanía pueda conocer los artículos básicos y de autocuidado que deben tener en sus mochilas de emergencia, con la finalidad de estar anticipados.

Autoridades de Protección Civil comparten recomendaciones para integrar una mochila de emergencia con artículos esenciales que contribuyan a proteger tu seguridad y la de tu familia. https://t.co/LKtqUfXaoi pic.twitter.com/ajKFMEaKmR — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 3, 2026

“El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar, por lo que su difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventida” señala el comunicado.

Asimismo, apuntaron que la mochila de emergencia, o cualquier información relacionada con las acciones de prevención, “no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”.

Por tanto, los comunicados en los que se señalan los elementos que debe contener una mochila de emergencia son parte de la cultura de prevención que se pretende formar en la población mexicana, con la finalidad de mantener un plan familiar ante cualquier situación que lo amerite, como lo son los sismos u otro tipo de desastres naturales.

🗞️ #ComunicadoCNPC



CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección pic.twitter.com/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

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