Huixquilucan y Cruz Roja realizarán 215 mastografías gratuitas en Complejo Rosa Mística

La alcaldesa Romina Contreras encabeza las acciones del Mes Rosa para fomentar la detección oportuna del cáncer de mama.

El Gobierno de Huixquilucan, en alianza estratégica con la delegación local de la Cruz Roja Mexicana, puso en marcha una jornada de salud para realizar 215 mastografías gratuitas en el Complejo Rosa Mística.

La actividad se desarrollará hasta el jueves 15 de octubre en un horario de 09:00 a 18:00 horas, con la finalidad de promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar diagnósticos oportunos a la población.

Durante el marco del denominado “Mes Rosa”, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco precisó que la jornada “Sin dolor por mí” está dirigida a mujeres a partir de los 21 años de edad.

TE RECOMENDAMOS: Durante Glosa del Tercer Informe Horacio Duarte destaca liderazgo de Delfina Gómez en el Edomex

Esto es posible debido a la incorporación de nueva tecnología no invasiva que permite efectuar el estudio de forma segura a pacientes jóvenes y entregar los resultados en 15 minutos. La presidenta municipal enfatizó el respaldo institucional hacia las mujeres y el impacto positivo que el bienestar femenino genera en las familias del municipio.

Como parte de este programa de prevención médica, la alcaldesa anunció que el próximo martes 20 de octubre el Sistema Municipal DIF Huixquilucan desarrollará la Cuarta Jornada de Mastografías en la Explanada Municipal, en un horario de 07:00 a 16:00 horas. La campaña dispondrá de una Unidad Móvil de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), por lo que se convocó a las mujeres mayores de 40 años a agendar cita mediante los números telefónicos de Mater Dei (55 8284 2635) y del Centro Médico Huixquilucan (55 5291 1009).

El municipio de Huixquilucan aplica mastografías gratuitas con tecnología no invasiva que entrega resultados en 15 minutos. ı Foto: Especial.

Estas acciones refuerzan los esfuerzos permanentes del municipio en materia sanitaria, tras la ejecución previa de una jornada gratuita en el Centro Médico “Huixquilucan”, ubicado en la colonia Ampliación Palo Solo, donde se atendió a 60 mujeres en coordinación con FUCAM. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 90% de los casos de cáncer de mama en el país se diagnostican en fases avanzadas; sin embargo, la detección a tiempo eleva las probabilidades de curación a más del 90%.

Al respecto, Romina Contreras instó a promover la autoexploración y la concientización sobre los exámenes preventivos, especialmente desde los 40 años o ante factores de riesgo como obesidad, consumo de alcohol, antecedentes genéticos, exposición a radiación, tabaquismo o tratamientos hormonales.

Por su parte, el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Javier Téllez Garzo, destacó que esta alianza busca eliminar barreras económicas y geográficas en el acceso a la salud.

Asimismo, Téllez Garzo informó que el evento incluye espacios de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y sobre la conformación de mochilas de emergencia, con el propósito de instruir a la ciudadanía en primeros auxilios y autoprotección. En tanto, el director de Servicios Médicos del DIF municipal, Moisés Martínez Briseño, remarcó que el trabajo coordinado entre ambas instituciones consolida una cultura de prevención con sentido humano y amplía la atención médica de calidad.

A nivel global se diagnostican cada año más de 2.3 millones de casos de cáncer de mama, y una de cada tres pacientes fallece por falta de un diagnóstico oportuno. Dado que en México esta enfermedad constituye la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres, las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar facilitando herramientas de salud gratuitas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR