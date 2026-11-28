Más de 100 perros fueron rescatados de un inmueble ubicado en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas, luego de que autoridades detectaran condiciones de hacinamiento y presunto maltrato animal. El caso derivó en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado para determinar las posibles responsabilidades.

El operativo se realizó después de que personal de Protección Animal municipal recibiera una denuncia relacionada con las condiciones en las que se encontraban los ejemplares en una propiedad de la calle Nayarit.

De acuerdo con reportes de autoridades municipales, fueron contabilizados 145 perros, algunos de los cuales habrían sido entregados voluntariamente por el propietario, mientras que otros fueron retirados del inmueble durante la intervención.

El conteo municipal contempla dos momentos: 70 perros que habrían sido entregados voluntariamente por el propietario durante la noche y otros 75 que fueron retirados del inmueble por personal de las autoridades el sábado.

Tras el rescate, los animales quedaron bajo resguardo de las autoridades para recibir atención y valoración veterinaria, con el propósito de conocer su estado de salud y determinar las necesidades de cada uno.

🔴 #Tamaulipas | Rescatan a más de 150 perros Chihuahua de un presunto criadero clandestino en Ciudad Madero.



El operativo comenzó durante la madrugada de este sábado, luego de que vecinos denunciaran las condiciones en las que vivían los animales en un domicilio de la colonia… pic.twitter.com/3DpnGRda9X — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 28, 2026

Fiscalía abre investigación por hacinamiento de perros

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación tras el aseguramiento de aproximadamente 75 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en Ciudad Madero.

En la intervención, las autoridades detectaron condiciones de hacinamiento y señalaron que el inmueble no contaba con los permisos municipales, sanitarios y de Protección Civil correspondientes.

A partir de estos hallazgos, el Ministerio Público realizará las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que vivían los animales y determinar si existieron conductas que constituyan un delito.

#FGJT_Informa - La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación tras el aseguramiento de aproximadamente 75 caninos en condiciones de hacinamiento en #Madero. Los caninos fueron resguardados para su valoración veterinaria y protección. pic.twitter.com/88YyjlpMGu — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) November 28, 2026

¿Qué pasará con los perros rescatados?

Los ejemplares permanecerán bajo resguardo mientras reciben atención veterinaria y se evalúa su condición física. Las autoridades deberán establecer las medidas necesarias para garantizar su bienestar.

El caso también pone nuevamente sobre la mesa la importancia de denunciar situaciones de presunto maltrato y hacinamiento animal, para que las instancias correspondientes puedan intervenir y verificar las condiciones en las que se encuentran los animales.

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MSL