Aseguran un tigre en San Antonio de la Cal, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aseguró un tigre, un ave exótica, siete vehículos y presunta droga durante una intervención en un inmueble del municipio de San Antonio de la Cal. Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, las acciones se realizaron el 27 de noviembre, en una vivienda ubicada entre las calles Sauces y Pinos, como parte de un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal.

La intervención estuvo a cargo de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que encabezó las diligencias en el inmueble.

Aseguran un tigre y un ave exótica en vivienda de Oaxaca

Entre los hallazgos de las autoridades destacó un ejemplar de tigre que se encontraba en el inmueble, así como un ave exótica cuya especie todavía no había sido confirmada mediante una valoración especializada.

La Fiscalía informó que dará parte a las instancias locales y federales correspondientes para que ambas especies sean valoradas y reciban el resguardo adecuado, además de determinar los procedimientos legales aplicables.

Asegura Fiscalía de Oaxaca un tigre, siete vehículos, un ave exótica y droga tras intervención legal en San Antonio de la Cal; hay dos detenidos



* Derivado de los trabajos coordinados entre la FGEO —a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales—, DEFENSA,… pic.twitter.com/ilVSMLfNGz — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 27, 2026

¿Qué vehículos y droga aseguraron en San Antonio de la Cal?

Durante la intervención también fueron localizadas siete unidades de motor: tres automóviles y cuatro motocicletas.

Entre los vehículos asegurados se encuentran un Chevrolet blanco, una camioneta Ford Escape gris plata y un Nissan color vino. Respecto a las motocicletas, la Fiscalía detalló que dos son de la marca BMW.

Además, los agentes localizaron tres bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, las cuales fueron embaladas y enviadas para su pesaje oficial y los dictámenes periciales correspondientes.

Detienen a dos hombres durante operativo en Oaxaca

Como parte de las diligencias fueron detenidos dos hombres, identificados preliminarmente por sus iniciales como J. M. H. R., de 29 años, y M. D. S. M., de 42 años.

Por su parte, el inmueble también quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la procedencia de los objetos y sustancias localizados.

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MSL